Miał niemal tysiąc dni do odsiadki. Przed policją ukrył się w szafie

W ostatnich dniach wolscy policjanci próbowali namierzyć mężczyznę, za którym Sąd Rejonowy Warszawa-Wola wydał list gończy. Jego celem było doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie poszukiwany miał odbyć karę 272 dni pozbawienia wolności.

Dodatkowo, jak wylicza w komunikacie nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, 32-latek był także poszukiwany dwoma nakazami doprowadzenia w celu odbycia kary ponad dwóch lat więzienia oraz zarządzeniem dotyczącym ustalenia miejsca pobytu.

Schował się w szafie

"Czynności prowadzone przez policjantów z zespołu ds. poszukiwań doprowadziły do namierzenia poszukiwanego. Ukrywał się on w wynajętym mieszkaniu na warszawskiej Pradze Południe. Policjanci podczas przeszukania mieszkania znaleźli poszukiwanego 32-latka w przedpokoju w szafie. Mężczyzna liczył, że w taki sposób uniknie odpowiedzialności" - opisuje nadkom. Sulowska.

Jak dodaje, mężczyzna został zatrzymany, trafił już do zakładu karnego.

