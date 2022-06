Bulwersujące sceny w piekarni na Woli. Klientka wulgarnie ubliżała sprzedawczyni z Ukrainy

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Użytkownicy mediów społecznościowych publikują 45-sekundowe nagranie, na którym widać jak w piekarni klientka krzyczy i wulgarnie ubliża pracownicy sklepu. U sprzedawczyni słychać wyraźnie wschodni akcent. Nagranie, które trafiło do sieci, pokazuje tylko fragment awantury. Ze względu na liczne wulgaryzmy nie nadaje się do publikacji.