Zmiany na Wolskiej w związku z budową linii tramwajowej. Potrwają do końca roku

Zmiany od soboty

W sobotę, 1 października, o godz. 20 tramwajarze zamkną pas dzielący jezdnie ulicy Wolskiej oraz jej dwa pasy ruchu w stronę centrum, na odcinku od ulicy Goleszowskiej do ulicy Ordona. Na wysokości ulicy Redutowej kierowcy jadący w kierunku Śródmieścia będą mogli poruszać się dwoma pasami południowej jezdni ulicy Wolskiej, a następnie prosto ulicą Kasprzaka.

"Tak jak obecnie, w kierunku Bemowa ruch będzie poprowadzony najpierw dwoma (ul. Kasprzaka), a następnie trzema pasami (po połączeniu z Wolską). Z ul. Redutowej dostępne będą po jednym pasie do skrętu w lewo lub w prawo w ul. Kasprzaka. Jeden z pasów do skrętu z Redutowej w Kasprzaka w stronę centrum zostanie zamknięty. Przez ul. Wolską zostanie wyznaczone tymczasowe przejście dla pieszych na wysokości ul. Redutowej" - zapowiadają TW w komunikacie.

Na ulicy Ordona pomiędzy Wolską a Kasprzaka zostaną wprowadzone dwa pasy ruchu w każdym kierunku: do skrętu w lewo oraz do jazdy prosto i w prawo. Wytyczony zostanie pas do skrętu w lewo z ulicy Kasprzaka w ulicę Ordona, w kierunku Wolskiej oraz z ulicy Wolskiej w Elekcyjną.