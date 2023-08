Trasa tramwajowa na Kasprzaka z lotu ptaka. "Zbudowana w 75 procentach"

Ratusz chwali się postępem prac na budowie linii tramwajowej na Kasprzaka. Jak zapewnia, nowa trasa na Woli jest już gotowa w 75 procentach, co widać na udostępnionym w mediach społecznościowych wideo.

"Lecimy do was z dobrymi wiadomościami z budowy tramwaju na Kasprzaka. Trwają tu właśnie prace nad podłączeniem nowych torów na Wolskiej, nowym przystankiem, rozjazdami czy murem oporowym. Nowa trasa, której powstanie współfinansuje Unia Europejska, jest już zbudowana w 75 procentach" - czytamy na oficjalnym facebookowym profilu ratusza.

Duże utrudnienia

Na początku sierpnia informowaliśmy o tym, że na budowie tramwaju na Kasprzaka rozpoczyna się jedna z ostatnich części inwestycji. Wiąże się to ze sporymi utrudnieniami dla pasażerów komunikacji miejskiej. Przerwa w ruchu tramwajów na ulicy Wolskiej, na odcinku Fort Wola – aleja Prymasa Tysiąclecia, potrwa do końca roku. Wynika to głównie z konieczności przebudowy skrzyżowania Wolskiej i Elekcyjnej. Chodzi o połączenie dotychczas używanych torów z nowymi oraz przebudowę przystanku tramwajowego na wysokości ulicy Elekcyjnej.