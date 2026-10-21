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Wola

Maczeta, noże i kastet w mieszkaniu 16-latka. Policja: planował zabójstwa

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Policja zatrzymała 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Podinsp. Marta Sulowska o zatrzymaniu 16-latka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali 16-latka, a w jego mieszkaniu znaleźli niebezpieczne przedmioty. Jak informują, nastolatek miał planować zabójstwo wielu osób.

Policjanci z Woli otrzymali niepokojące informacje na temat 16-latka.

"Wynikało z nich, że nieletni podejmował czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu polegającego na dokonaniu zabójstwa wielu osób. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania 16-latka i niezwłocznie tam pojechali. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty, które nieletni gromadził w domu. Były to maczeta, noże, kastet, pałka teleskopowa oraz przedmioty przypominające wyglądem broń palną" - poinformowała oficer prasowy wolskiej policji, podinspektor Marta Sulowska.

Policjanci przejęli arsenał 16-latka

Rzeczniczka dodała, że 16-latek miał też kamizelkę kuloodporną i miotacz gazu. Na miejscu grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny z udziałem technika kryminalistyki.

"Cały arsenał niebezpiecznych przedmiotów został zabezpieczony, a 16-latek zatrzymany. Policjanci, po wykonaniu z jego udziałem niezbędnych czynności, doprowadzili go do sądu rodzinnego. Funkcjonariusze przekazali również zgromadzony materiał dowodowy celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz o zastosowanie wobec nieletniego środka izolacyjnego" - podkreśliła podinspektor Sulowska.

Trafił do ośrodka wychowawczego

Decyzją sądu rodzinnego wobec nieletniego został zastosowany środek tymczasowy w postaci umieszczenia na trzy miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym. O jego dalszym losie będzie decydował sąd.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Policja
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