Wola Maczeta, noże i kastet w mieszkaniu 16-latka. Policja: planował zabójstwa Oprac. Katarzyna Kędra |

Podinsp. Marta Sulowska o zatrzymaniu 16-latka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Policjanci z Woli otrzymali niepokojące informacje na temat 16-latka.

"Wynikało z nich, że nieletni podejmował czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu polegającego na dokonaniu zabójstwa wielu osób. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania 16-latka i niezwłocznie tam pojechali. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty, które nieletni gromadził w domu. Były to maczeta, noże, kastet, pałka teleskopowa oraz przedmioty przypominające wyglądem broń palną" - poinformowała oficer prasowy wolskiej policji, podinspektor Marta Sulowska.

Policjanci przejęli arsenał 16-latka

Rzeczniczka dodała, że 16-latek miał też kamizelkę kuloodporną i miotacz gazu. Na miejscu grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny z udziałem technika kryminalistyki.

"Cały arsenał niebezpiecznych przedmiotów został zabezpieczony, a 16-latek zatrzymany. Policjanci, po wykonaniu z jego udziałem niezbędnych czynności, doprowadzili go do sądu rodzinnego. Funkcjonariusze przekazali również zgromadzony materiał dowodowy celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz o zastosowanie wobec nieletniego środka izolacyjnego" - podkreśliła podinspektor Sulowska.

Trafił do ośrodka wychowawczego

Decyzją sądu rodzinnego wobec nieletniego został zastosowany środek tymczasowy w postaci umieszczenia na trzy miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym. O jego dalszym losie będzie decydował sąd.