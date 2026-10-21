Maczeta, noże i kastet w mieszkaniu 16-latka. Policja: planował zabójstwa
Policjanci z Woli otrzymali niepokojące informacje na temat 16-latka.
"Wynikało z nich, że nieletni podejmował czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu polegającego na dokonaniu zabójstwa wielu osób. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania 16-latka i niezwłocznie tam pojechali. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty, które nieletni gromadził w domu. Były to maczeta, noże, kastet, pałka teleskopowa oraz przedmioty przypominające wyglądem broń palną" - poinformowała oficer prasowy wolskiej policji, podinspektor Marta Sulowska.
Policjanci przejęli arsenał 16-latka
Rzeczniczka dodała, że 16-latek miał też kamizelkę kuloodporną i miotacz gazu. Na miejscu grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny z udziałem technika kryminalistyki.
"Cały arsenał niebezpiecznych przedmiotów został zabezpieczony, a 16-latek zatrzymany. Policjanci, po wykonaniu z jego udziałem niezbędnych czynności, doprowadzili go do sądu rodzinnego. Funkcjonariusze przekazali również zgromadzony materiał dowodowy celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz o zastosowanie wobec nieletniego środka izolacyjnego" - podkreśliła podinspektor Sulowska.
Trafił do ośrodka wychowawczego
Decyzją sądu rodzinnego wobec nieletniego został zastosowany środek tymczasowy w postaci umieszczenia na trzy miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym. O jego dalszym losie będzie decydował sąd.