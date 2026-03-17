Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Bloki na spornym gruncie. Prokuratura złożyła skargę kasacyjną

Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Bloki znajdują się na osiedlu Ulrychów
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Prokuratura Regionalna w Gdańsku złożyła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dotyczącego reaktywowanej przedwojennej spółki spółki "C.Ulrich". To zwrot w sprawie sytuacji prawnej gruntów, na których stoją bloki spółdzielni mieszkaniowej "Koło". Spółka niedawno zgłosiła do nich swoje roszczenia. Zdaniem prokuratury prawidłowość jej wpisu do KRS "budzi wątpliwości".
Kluczowe fakty:
  • Chodzi o pięć 10-piętrowych bloków spółdzielni "Koło" przy ulicach Górczewskiej i Księcia Janusza.
  • Na tym terenie stoją bloki z lat 70. Spółdzielnia powstała jeszcze w latach 50., mieszkańcy wpłacali wkład finansowy, a w latach 90. wykupywali mieszkania. W innych przypadkach mieszkania te były rekompensatą za mienie utracone podczas wojny.
  • Teren Ulrychowa został przyłączony do miasta w 1951 roku. Wcześniej na podstawie reformy rolnej grunt należący do przedwojennej spółki "C. Ulrich", założonej w 1805 roku w Warszawie z siedzibą w Gdyni, został upaństwowiony po wojnie.
  • W 1994 roku na podstawie dawnych akcji (przez część osób uznawanych za kolekcjonerskie) pojawiły się roszczenia majątkowe do części gruntów, na których stoją m.in. bloki mieszkalne, szkoła, przedszkole i drogi publiczne. O prawo do gruntów i o zapłatę za ich użytkowanie występuje spółka Lokaty Budowlane, która przejęła roszczenia od C. Urlich.  
  • Wskutek m.in. orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie z 2025 roku, w którym oddalony został wniosek o zasiedzenie gruntów przez Skarb Państwa, reprezentowany przez prezydenta Warszawy, sytuacja się skomplikowała, otwierając drogę do roszczeń o wypłatę odszkodowań za korzystanie z tych gruntów.
  • W sprawę zaangażowała się między innymi minister sprawiedliwości czy Rzecznik Praw Obywatelskich.
  • Teraz zasadność reaktywacji spółki, mającej obecnie siedzibę w Gdyni, kwestionuje Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku 9 lutego wniosła do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną w sprawie reaktywowania przedwojennej spółki Zakłady Ogrodnicze "C. Ulrich" SA. Rzecznik tamtejszej prokuratury Mariusz Marciniak doprecyzował, że jest to skarga od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 19 listopada 2025 roku, wydanego w sprawie z powództwa Skarbu Państwa (reprezentowanego w tym przypadku przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego) przeciwko spółce "C. Urlich" założonej w 1805 roku w Warszawie (obecnie z siedzibą w Gdyni). "Wyrok ten oddalił apelacje zarówno powoda (prezydenta Warszawy) i prokuratora, od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2019 r." - potwierdził nam rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prokurator Mariusz Marciniak.

W złożonej skardze kasacyjnej prokurator zaskarżył wyrok w całości, zarzucając wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Gdańsku naruszenie prawa materialnego, a konkretnie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, "poprzez jego błędną wykładnię i błędne zastosowanie w ustalonym stanie faktycznym, wyrażające się w uznaniu, iż powód (prezydent Warszawy) nie posiada interesu prawnego w zaskarżeniu uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki C. Urlich Spółka Akcyjna".

Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.
art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego [Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa]
Spór o teren osiedla. Mieszkańcy osiedla Koło mają otrzymać pomoc
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Prawidłowość wpisu do KRS budzi wątpliwości"

Marciniak poinformował też, że zdaniem prokuratora włodarz stolicy "ma interes prawny w zaskarżeniu uchwał, ponieważ stwierdzenie nieistnienia uchwał z 27 maja 1994 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki 'C. Urlich' SA (...) o wyborze członków zarządu spółki oraz o wyborze członków komisji rewizyjnej (rady nadzorczej), umożliwi złożenie skargi o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy o wpisaniu spółki C. Urlich SA do Krajowego Rejestru Sądowego".

Rzecznik prokuratury zaznaczył też, że wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego było możliwe, ponieważ wraz z wnioskiem o wpis przedłożono protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 27 maja 1996 roku, w którym stwierdzono, że "wzięli w nim udział wspólnicy posiadający 8700 akcji spośród 9000 wszystkich akcji".

"W dokumentach spółki znajduje jednak protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 1949 roku, z którego wynika, że znaczna część akcji została umorzona w latach 40., XX wieku. Prawidłowość wpisu do KRS budzi zatem wątpliwości, a dopóki spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, dopóty ma osobowość prawną i zdolność sądową" - podsumował rzecznik.

Powództwo na miliony. Reakcje

Sprawę jako pierwsza opisała "Gazeta Stołeczna". Jak podali jej dziennikarze, spółka, która rości sobie prawa do warszawskich gruntów, wystąpiła z powództwem na 21 milionów złotych do Skarbu Państwa o bezumowne korzystanie z działek, po uwzględnieniu odsetek wyszło 31 milionów złotych. Mieszkańcy bloków przy Górczewskiej obawiają się, że spłata tej sumy spadnie na spółdzielnię, czyli de facto na nich.

Prawidłowość reaktywacji spółki C. Ulrich, a także poprawność wydania decyzji zwrotowej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2012 roku kwestionował burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. Głos zabrał także m.in. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podkreślił, że nie lekceważy tej sprawy, ale przyznał, że jej stan prawny jest bardzo skomplikowany. Przypomniał, że były już takie przypadki, kiedy to przedwojenne spółki reaktywowały swoją działalność i prokuratura dopatrywała się tam nieprawidłowości, np. próby wyłudzenia gruntów. Wskazał też, że przyjrzy się sprawie również pod kątem sądowym.

Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnił, że również ratusz podjął odpowiednie kroki w tej sprawie. "Chciałbym, żeby wybrzmiało to jasno: na każdym etapie postępowania jako urząd miasta podejmujemy aktywne działania, aby ten proces zablokować. Warszawa od lat korzysta ze wszelkich możliwych środków prawnych, aby potwierdzić, że grunt należy do Skarbu Państwa, a nie do prywatnej spółki. Dodatkowo robimy wszystko, aby unieważnić 'reaktywację' spółki C.Ulrich" - zapewnił w lutym prezydent stolicy.

Trzaskowski podkreślał też, że urzędnicy są po stronie mieszkańców. Poinformował także, że jest w kontakcie z burmistrzem dzielnicy oraz z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.

Tydzień temu Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się w tej sprawie z burmistrzem Woli. Zadeklarował przeanalizowanie dostępnych w sprawie dokumentów i akt sądowych toczących się i zakończonych postępowań oraz podjęcie działań w granicach przysługujących mu kompetencji.

Spór o teren pod blokami. Radni po stronie mieszkańców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszwa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
SądSprawy sądowe w PolsceProkuratura Regionalna
Czytaj także:
Zatoka autobusowa przy Alei Komisji Edukacji Narodowej
Rozbudowa stacji metra Kabaty, zmiany dla pasażerów i kierowców
Ursynów
Zapory antyterrorystyczne na Trakcie Królewskim
Nowe zapory antyterrorystyczne staną się częścią Traktu Królewskiego
Śródmieście
Ford Mustang we flocie policji
Odebrany pijanemu kierowcy Mustang trafił do policji
Okolice
Kierowniczka marketu została zwolniona (zdj. ilustracyjne)
Poseł interweniował na prośbę kierowniczki marketu. Kobieta została zwolniona
Okolice
Staw w Parku Szymańskiego
Martwe ryby w parku. Dzielnica nie zarybia, więc skąd się wzięły?
Magdalena Gruszczyńska
Uszkodzona szyba
Ostrzelany blok. Na szybach odpryski i przestrzeliny
Okolice
Policja zatrzymała agresywnyego pasażera tramwaju (zdj. ilustracyjne)
Awantura w tramwaju, zatrzymany pasażer. "Był agresywny i miał nóż"
Śródmieście
Zderzenie z autobusem szkolnym
Wjechał ciężarówką w szkolny autobus. W środku 15 dzieci
Okolice
Autostrada A2 (zdjęcie ilustracyjne)
Auto osobowe uderzyło w tył ciężarówki. Kierowca "pod wpływem"
Okolice
Mieszkańcy walczą o miejsca parkingowe
Mieszkańcy stracili miejsca parkingowe. Urzędnicy nie przyszli na sesję
Mężczyzna odpowie za usiłowanie oszustwa
Wyrwał kobiecie torbę, rozsypały się pieniądze. Zareagowali świadkowie
Bemowo
18-letni kierowca odpowie przed sądem
Winę próbował zrzucić na sarny. Nie udało się
Okolice
Zatrzymanie osób podejrzanych o wyłudzenia z ubezpieczeń
Pracownicy firm ubezpieczeniowych, specjaliści IT i milionowe wyłudzenia
Ursynów
Wypadek motocyklisty pod Skaryszewem
"Czarna seria rozpoczęła się w piątek". Trzy osoby nie żyją, 21 jest rannych
Okolice
35-latek usłyszał zarzut oszustwa
Kod miał na ręce, tak "kupił" alkohol
Okolice
Policja z jednym z trzech zatrzymanych mężczyzn
Grozili i żądali, by oddała im pieniądze, które dostała na założenie firmy
Okolice
Zderzenie z karetką na Mokotowie
Zderzenie auta z karetką jadącą na sygnale
Mokotów
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Zginął motocyklista, kierowca uciekł. Zatrzymali go po przekroczeniu granicy
Okolice
Nie żyje pasażerka
Wjechał pod szynobus, zginęła pasażerka. Śledztwo
Okolice
Policja odzyskała skradzione samochody
Dwa auta odzyskane przez policję. To popularna wśród złodziei marka
Praga Południe
Utrudnienia na pierwszej linii metra
Grafficiarze z metra w areszcie. "Urządzili sobie tournée po Europie"
Bielany
Pasażer otworzył drzwi samolotu i zjechał trapem
Otworzył drzwi samolotu, zjechał po trapie i próbował uciec
Włochy
Auto dachowało na Sejmikowej
Zjechał do rowu i dachował. Był pijany
Wawer
Utrudnienia na trasie S2 po zderzeniu trzech aut
Poranek z korkiem. Zderzenie trzech aut na S2
Okolice
Samochód 40-latka został odholowany na policyjny parking
Jechał bez świateł, zapiętych pasów i prawa jazdy. Za to z promilami
Okolice
Wystawa "Plakat polski. Kolekcja"
Wojna, propaganda i wolność na 240 plakatach
Wilanów
Manifestacja pod hasłem „Chcemy być SAFE!” przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
"Śmierdzi to weto ruską skarpetą". Protest w sprawie SAFE
Śródmieście
Nielegalne parkowanie przed stadionem Legii Warszawa
Jeżdżą po chodniku, byle nie zapłacić. Już niedługo
Śródmieście
Bolid
Jasna kula ognia przecięła niebo nad Mazowszem. Nagranie
METEO
Pożar pustostanu w Wawrze
Ogień i kłęby dymu. Sterty śmieci utrudniały akcję strażaków
Wawer
Zwiń opisWięcej
