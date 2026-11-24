Wola Błąd sądu w sprawie Kajetana P. Wyrok łączny uchylony Klaudia Kamieniarz |

Wyrok w sprawie Kajetana P. Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Kajetan P. został skazany za zabójstwo lektorki języka włoskiego na karę dożywotniego więzienia. Dodatkowo usłyszał też wyroki w sprawach dotyczących ataku na psycholożkę w areszcie śledczym, napaści na policjanta i znieważania funkcjonariuszy. W 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie połączył jednostkowe kary w powyższych sprawach i wydał wyrok łączny, skazując mężczyznę na dożywocie.

Następnie we wrześniu 2025 wyrok łączny utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Warszawie. Apelację obrony rozpatrywał wówczas trzyosobowy skład sędziowski.

Obrońcy Kajetana P. ponownie nie zgodzili się z treścią orzeczenia i skierowali do Sądu Najwyższego kasację. Domagali się uchylenia obu wyroków i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

Sąd Najwyższy uchylił wyrok łączny

Kasacja została rozpoznana 16 listopada, o czym pierwsza poinformowała "Rzeczpospolita".

Sąd Najwyższy uchylił wyrok łączny. Przyczyną tej decyzji nie były jednak argumenty prawników reprezentujących P. Sąd Najwyższy ujawnił tak zwaną bezwzględną przesłankę odwoławczą (przewidziana w art. 439 par. 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego), jaką była nienależyta obsada sądu.

"Apelację lub kasację od wyroku orzekającego karę dożywotniego pozbawienia wolności albo apelację wnoszącą o wymierzenie takiej kary rozpoznaje sąd w składzie pięciu sędziów. Treść tej normy jest zupełnie jednoznaczna i jako taka wyklucza sięganie do wykładni innej niż językowa" - czytamy w uzasadnieniu wyroku SN.

Jak podkreślono, nakaz wyznaczenia pięcioosobowego składu w tego typu sprawach jest w przepisach "wyrażony w sposób kategoryczny i niedopuszczający wyjątków". Dalej wskazano, że ta sama zasada ma zastosowanie w postępowaniach dotyczących wyroków łącznych.

Sprawa kary łącznej ma być ponownie rozpatrzona w apelacji. "Ponownie rozpoznając sprawę Sąd Apelacyjny uwzględni procesowy wymóg orzekania we właściwym liczbowo składzie" - dodał w uzasadnieniu SN.

Z jego treści wynika, że uchylona zostaje kara łączna wymierzona Kajetanowi P., ale w mocy pozostają kary jednostkowe stanowiące jej podstawę. Oznacza to, że mężczyzna nadal będzie odbywał karę dożywocia za zabójstwo. Wyrok w tej sprawie stał się prawomocny w 2023 roku.

Zabójstwo lektorki na Woli

Przypomnijmy. Pracujący w jednej z warszawskich bibliotek Kajetan P. 3 lutego 2016 roku brutalnie zamordował 30-letnią tłumaczką Katarzyną J. w mieszkaniu przy ulicy Skierniewickiej na warszawskiej Woli. Wcześniej umówił się z nią na lekcję języka włoskiego.

Mężczyzna kilkakrotnie dźgnął kobietę nożem w szyję. Ciało rozczłonkował i w walizkach przewiózł taksówką do wynajmowanego przez siebie mieszkania przy Potockiej na Żoliborzu. Żeby zatrzeć ślady zabójstwa, spowodował w tym mieszkaniu pożar. Zwłoki Katarzyny J. odkryli gaszący ogień strażacy.

Po zbrodni uciekł na Maltę, gdzie ujęto go po 11 dniach i przekazano Polsce. Podczas przesłuchania nie okazał skruchy. Z jego wyjaśnień wynikało, że lektorka była przypadkową ofiarą. Mówił, że postanowił zabić człowieka "w ramach pracy nad sobą i walki ze słabościami".

Procesy w sprawie zabójstwa lektorki

Pod koniec stycznia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnie uznał go za winnego dokonania zabójstwa i zdecydował, że ma odbywać karę w systemie terapeutycznym. Sąd zobowiązał go także do zapłaty po 75 tysięcy złotych matce i ojcu zamordowanej przez niego kobiety. Sąd uznał go także za winnego zaatakowania funkcjonariusza policji, który w dniu 26 lutego 2016 roku konwojował go w samolocie lecącym z Malty do Polski. Wtedy cały proces toczył się z wyłączoną jawnością.

Na początku czerwca 2023 roku karę dożywocia wobec Kajetana P. utrzymał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sąd drugiej instancji zmienił jedynie kwalifikację czynu i orzekł, że w chwili dokonywania zabójstwa sprawca miał zachowaną zdolność do rozpoznawania znaczenia czynu i ograniczoną w stopniu znacznym zdolność pokierowania swoim postępowaniem.

Obrońcy Kajetana P. wnieśli kasację także i na to rozstrzygnięcie. Wskazali w niej między innymi wątpliwości dotyczące oceny stanu jego poczytalności. Sąd Najwyższy miał zająć się sprawą w marcu tego roku. Rozprawa została jednak odwołana z powodu wyłączenia jednego z tzw. neosędziów ze składu orzekającego.