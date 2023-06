Biegał z nożem przy przystanku autobusowym

Przy ulicy Skierniewickiej na warszawskiej Woli biegał mężczyzna z nożem. W pobliżu przystanku autobusowego zauważyła go kobieta, która o pomoc poprosiła patrol straży miejskiej. Jak informuje policja, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Jak wskazała w komunikacie straż miejska, do zdarzenia doszło w ubiegły weekend.

Dochodziła godzina 19, gdy do funkcjonariuszy patrolujących ulicę Skierniewicką podbiegła przestraszona kobieta. Poinformowała ich o mężczyźnie, który "biega, wymachując nożem przy przystanku autobusowym, na którym są ludzie". Strażnicy skierowali się we wskazanym kierunku.

Straż miejska: znaleziono dwa noże

"Kiedy przyjechali w okolice przystanku, zauważyli nerwowo zachowującego się mężczyznę, trzymającego w dłoni nóż kuchenny" - opisali w komunikacie. Jak dodali strażnicy, na ich widok 56-latek próbował schować go w rękawie, a następnie wrzucił go do jednej z toreb. "Strażnicy uspokoili agresora, a następnie przeszukali. W stojących na przystanku torbach ujawnili dwa duże noże" - zrelacjonowali funkcjonariusze SM.