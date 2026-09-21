Wola Bez wiedzy koleżanki wziął kluczyki. Pijany pojechał na przejażdżkę

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Warszawa

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Strażnicy miejscy, patrolujący nocą z piątku na sobotę rejon Woli, około godziny drugiej zauważyli na ulicy Złotej jadące bardzo agresywnie srebrne Volvo.

"Kierowca poruszał się zrywami, a na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył" - opisali strażnicy miejscy.

Funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że kierujący ma coś na sumieniu i pojechali za nim.

Za kierownicą z promilami

Niedługo potem Volvo skręciło w osiedlową uliczkę, gdzie kierowca był zmuszony zwolnić. Wtedy strażnicy zbliżyli się do jego auta i uniemożliwili mu dalszą jazdę. Gdy otworzyli drzwi, poczuli wyraźny zapach alkoholu.

Strażnicy miejscy zatrzymali nietrzeźwego kierowcę Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa

"Ich odczucia węchowe potwierdziło kontrolne badanie alkomatem. 25-letni kierowca przyznał, że tego wieczoru pił piwo" - przekazali strażnicy miejscy.

Wziął kluczyki koleżanki i odjechał

Na miejsce została wezwana policja. Z późniejszych ustaleń wynikało, że mężczyzna pił alkohol w towarzystwie o pięć lat młodszej koleżanki.

Strażnicy miejscy zatrzymali nietrzeźwego kierowcę Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa

"W pewnym momencie, bez wiedzy właścicielki, zabrał kluczyki od jej samochodu i odjechał" - dodali funkcjonariusze.

Prawo jazdy nietrzeźwego kierowcy zostało przez policjantów zatrzymane, a sprawa trafi do sądu.