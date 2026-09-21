Bez wiedzy koleżanki wziął kluczyki. Pijany pojechał na przejażdżkę
Strażnicy miejscy, patrolujący nocą z piątku na sobotę rejon Woli, około godziny drugiej zauważyli na ulicy Złotej jadące bardzo agresywnie srebrne Volvo.
"Kierowca poruszał się zrywami, a na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył" - opisali strażnicy miejscy.
Funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że kierujący ma coś na sumieniu i pojechali za nim.
Za kierownicą z promilami
Niedługo potem Volvo skręciło w osiedlową uliczkę, gdzie kierowca był zmuszony zwolnić. Wtedy strażnicy zbliżyli się do jego auta i uniemożliwili mu dalszą jazdę. Gdy otworzyli drzwi, poczuli wyraźny zapach alkoholu.
"Ich odczucia węchowe potwierdziło kontrolne badanie alkomatem. 25-letni kierowca przyznał, że tego wieczoru pił piwo" - przekazali strażnicy miejscy.
Wziął kluczyki koleżanki i odjechał
Na miejsce została wezwana policja. Z późniejszych ustaleń wynikało, że mężczyzna pił alkohol w towarzystwie o pięć lat młodszej koleżanki.
"W pewnym momencie, bez wiedzy właścicielki, zabrał kluczyki od jej samochodu i odjechał" - dodali funkcjonariusze.
Prawo jazdy nietrzeźwego kierowcy zostało przez policjantów zatrzymane, a sprawa trafi do sądu.