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Zbadali teren dawnej synagogi. Archeolodzy pokazali, co odkryli

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Wydobyte przedmioty, związane z synagogą
Przedmioty związane z dawną synagogą
Źródło wideo: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
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Zakończyły się prace archeologiczne wokół dawnej synagogi w Warszawie. Archeolodzy odsłonili fundamenty budynku, a także ceglaną posadzkę i płytki podłogowe. Znaleźli też wiele przedmiotów codziennego użytku.

Na terenie cmentarza żydowskiego przy ulicy Okopowej, przez ostatnie miesiące zespół archeologiczny prowadził badania wokół dawnej synagogi cmentarnej.

Badania prowadzone były pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na mocy decyzji zezwalającej na prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych.

Ceglana posadzka i ceramika

Prace przyniosły efekty. "Z każdym zdjętym centymetrem zasypu coraz wyraźniej wyłaniał się układ budynku oraz towarzyszących mu domów przedpogrzebowych" - poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W zeszłym tygodniu odbyła się prezentacja wyników badań. Archeolodzy z firmy "Wykop na Poziomie" odsłonili m.in.: ceglaną posadzkę, relikty fundamentów o konstrukcji arkadowej i elementy wyposażenia budynków.

Wydobyte przedmioty, związane z synagogą
Wydobyte przedmioty, związane z synagogą
Wydobyte przedmioty, związane z synagogą
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wydobyte przedmioty, związane z synagogą
Wydobyte przedmioty, związane z synagogą
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wydobyte przedmioty, związane z synagogą
Wydobyte przedmioty, związane z synagogą
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wydobyte przedmioty, związane z synagogą
Wydobyte przedmioty, związane z synagogą
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Spod ziemi wydobyto również drobne przedmioty - ciche świadectwa codziennego życia społeczności związanej z tym miejscem przez dziesięciolecia: fragmenty kafli piecowych, ceramikę naczyniową, szklane butelki, wiele mosiężnych elementów użytkowych, cegły oraz płytki podłogowe.

"Odsłonięte relikty to nie tylko materiał badawczy - to fizyczny łącznik z historią warszawskiej społeczności żydowskiej, zatarty przez wojnę, a teraz przywracany pamięci dzięki żmudnej pracy archeologów" - podkreślił konserwator.

Synagoga z XIX wieku

Synagoga została wzniesiona w 1877 roku według projektu architekta Adolfa Schimmelpfenniga. Towarzyszyły jej dwa domy przedpogrzebowe - osobne dla kobiet i mężczyzn. Cały zespół przestał istnieć w maju 1943 roku, wtedy został zniszczony przez Niemców w trakcie likwidacji getta warszawskiego.

Cmentarz Żydowski przy ulicy Okopowej wpisany jest do rejestru zabytków od 1 grudnia 1973 roku.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ZabytkiŻydzijudaizmciekawostkiHistoria Warszawy
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