Brak wody w szpitalu na Woli. Awaria wodociągowa w Warszawie Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Do usterki rury na Żelaznej doszło w czwartek w godzinach popołudniowych.

- Z powodu awarii nie ma wody w Szpitalu Świętej Zofii, pobliskim przedszkolu, Urzędzie Dzielnicy Wola oraz w jednym bloku siedmiopiętrowym - przekazała naszej redakcji przed godziną 15 Jolanta Maliszewska, zastępczyni rzecznika prasowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

- Powodem awarii jest pękniecie na przewodzie wodociągowym, do którego doszło z powodu mrozu - wyjaśniła.

Cztery budynki na Woli to nie jedyna lokalizacja, w której w czwartek odnotowano awarię wodociągową. Na liście lokalizacji pozbawionych wody, które można znaleźć na stronie MPWiK, znajdują się: Bemowo (ul. Karola Irzykowskiego), siedem adresów na Białołęce w rejonie Kątów Grodziskich, dwa adresy na Ochocie (ul. Włodarzewska oraz Grójecka), Targówek (ul. św. Wincentego), Ursus (ul. Władysława Bieńczaka), dwa adresy na Ursynowie (ul. Symfonii i Modraszki) oraz Włochy (ul. 1 sierpnia).

Ponadto brak wody w czwartek odczuwają także mieszkańcy podwarszawskiego Pruszkowa (al. Armii Krajowej) oraz Piastowa (ul. Jarosława Dąbrowskiego).

