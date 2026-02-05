Logo TVN Warszawa
Wola

Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach. Bez wody szpital, przedszkole i urząd

Awaria wodociągowa w Warszawie
Brak wody w szpitalu na Woli. Awaria wodociągowa w Warszawie
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Zimowa aura nie odpuszcza. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało o awariach w ośmiu dzielnicach. Najtrudniejsza sytuacja jest na Woli, gdzie wody nie ma w szpitalu, przedszkolu i urzędzie dzielnicy.

Do usterki rury na Żelaznej doszło w czwartek w godzinach popołudniowych.

- Z powodu awarii nie ma wody w Szpitalu Świętej Zofii, pobliskim przedszkolu, Urzędzie Dzielnicy Wola oraz w jednym bloku siedmiopiętrowym - przekazała naszej redakcji przed godziną 15 Jolanta Maliszewska, zastępczyni rzecznika prasowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

- Powodem awarii jest pękniecie na przewodzie wodociągowym, do którego doszło z powodu mrozu - wyjaśniła.

Awaria wodociągowa w Warszawie
Awaria wodociągowa w Warszawie
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Cztery budynki na Woli to nie jedyna lokalizacja, w której w czwartek odnotowano awarię wodociągową. Na liście lokalizacji pozbawionych wody, które można znaleźć na stronie MPWiK, znajdują się: Bemowo (ul. Karola Irzykowskiego), siedem adresów na Białołęce w rejonie Kątów Grodziskich, dwa adresy na Ochocie (ul. Włodarzewska oraz Grójecka), Targówek (ul. św. Wincentego), Ursus (ul. Władysława Bieńczaka), dwa adresy na Ursynowie (ul. Symfonii i Modraszki) oraz Włochy (ul. 1 sierpnia).

Ponadto brak wody w czwartek odczuwają także mieszkańcy podwarszawskiego Pruszkowa (al. Armii Krajowej) oraz Piastowa (ul. Jarosława Dąbrowskiego).

Awaria wodociągowa w Warszawie
Awaria wodociągowa w Warszawie
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Ciepło wraca do mieszkańców Ursusa. Awaria usunięta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ciepło wraca do mieszkańców Ursusa. Awaria usunięta

Ursus

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

