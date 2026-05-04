Wola Zepsuty tramwaj zablokował torowisko

Awaria tramwaju i zablokowane torowisko

- Na miejscu są duże siły służb technicznych. Tramwaju nie da się przepchnąć, dlatego użyty zostanie dźwig. Wyłączone zostało napięcie, skład jest podnoszony do góry - relacjonował po godzinie 21 Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Z kolei Zarząd Transportu Miejskiego opublikował komunikat o utrudnieniach:

"Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie przystanku Okopowa 03 występują utrudnienia w kursowaniu linii 13, 20, 23, 26, 71 i 72. Możliwe opóźnienia kursów jak również skierowanie linii na trasy objazdowe.

Kierowanie linii 13, 20, 23 i 26 w obu kierunkach : AL.SOLIDARNOŚCI — AL.JANA PAWŁA II — PROSTA — SKIERNIEWICKA — WOLSKA — … .

Kierowanie linii 71 w obu kierunkach : … — SŁOMIŃSKIEGO — AL.JANA PAWŁA II — PROSTA — SKIERNIEWICKA — WOLSKA — … .

Kierowanie linii 72 w obu kierunkach : … — AL.JANA PAWŁA II — … . Kursy w obu kierunkach pominięciem ulicy Okopowej".

Uruchomiono komunikację zastępczą. Autobusy Z-1 jeżdżą trasą: Rondo Daszyńskiego – Towarowa – Okopowa – Esperanto – Rondo Radosława.

