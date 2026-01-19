Awaria na drugiej linii metra. Zamknięto pięć stacji

Stacja Rondo Daszyńskiego Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Z przyczyn technicznych występują utrudnienia w kursowaniu metra linii M2. Pociągi metra kursują na trasie skróconej Bródno - Rondo Daszyńskiego" - poinformował w poniedziałek Zarząd Transportu Miejskiego. Z komunikatu wynika, że problemy pojawiły się przed godziną 5.

Metro Warszawskie poinformowało w mediach społecznościowych, że powodem utrudnień jest awaria systemu sterowania opociągów na stacji Księcia Janusza.

- Doszło do awarii komputera systemu ograniczania prędkości. Firma serwisująca pracuje nad jej usunięciem - przekazała nam początkowo Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.

Po godzinie 8 podała, że usterka została usunięta i przywracany jest ruch na zamkniętych stacjach.

Pięć stacji wyłączonych z ruchu

Z ruchu wyłączone zostały stacje: Płocka, Młynów, Księcia Janusza, Ulrychów i Bemowo.

W zamian uruchomiona została zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Rondo Daszyńskiego 02 - Kasprzaka - Płocka - Górczewska - Metro Bemowo 01.

Utrudnienia w metrze Źródło: ZTM

OGLĄDAJ: TVN24 HD