Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Wielka dziura na Górczewskiej. Awaria ciepłownicza, zamknięta ulica

Awaria ciepłownicza na Woli
Awaria ciepłownicza na Grzybowskiej (wideo archiwalne)
Źródło: Kontakt24
Fragment ulicy Górczewskiej został zamknięty z powodu awarii ciepłowniczej. Na czas usuwania jej skutków autobusy czterech linii będą kursowały objazdami. Spółka Veolia zapewnia, że dostawy ciepła dla mieszkańców nie będą zakłócone.

O utrudnieniach poinformował burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. Jak przekazał, w środę w późnych godzinach wieczornych zamknięty został odcinek Górczewskiej od skrzyżowania z ulicą Płocką do Syreny w kierunku Bemowa.

"To wynik awarii ciepłowniczej, która jest aktualnie usuwana" - napisał burmistrz na Facebooku. Jak dodał, Veolia przekazała, że aktualnie nie występują wyłączenia dostaw ciepłej wody.

Ciepła nie ma wyłącznie na stacji metra

- Żaden obiekt nie jest wyłączony z dostaw ciepła, oprócz stacji metra Młynów przy Górczewskiej - mówi rzecznik Veolii Paweł Zbiegniewski. I zapewnia, że na ten moment nie są planowane wyłączenia, natomiast ciepło powinno do piątkowego południa powrócić na stację metra.

Ekipa pracuje na Górczewskiej od godziny 23 w środę. Wykryto tam nieszczelność magistrali, biegnącej pod ulicą. - Jest potrzeba przeprowadzenia naprawy, która spowodowała tymczasowe zamknięcie jezdni. Prace przywracające drożność ulicy, zostaną przeprowadzone jak tylko zostanie zakończona naprawa i będzie możliwe jej zasłonięcie - zapowiada Zbiegniewski.

Awaria ciepłownicza na Woli
Awaria ciepłownicza na Woli
Awaria ciepłownicza na Woli
Źródło: Krzysztof Strzałkowski / Facebook
Awaria ciepłownicza na Woli
Awaria ciepłownicza na Woli
Źródło: Krzysztof Strzałkowski / Facebook
Awaria ciepłownicza na Woli
Awaria ciepłownicza na Woli
Źródło: Krzysztof Strzałkowski / Facebook

Autobusy na objazach

W związku z zamknięciem fragmentu Górczewskiej nieczynny jest przystanek autobusowy Płocka - Szpital 02.

Zarząd Transportu Miejskiego Ostrzega, że autobusy linii 136, 171, 190 i N42, jadące w kierunku Bemowa, kursują trasami objazdowymi. Do alei Prymasa Tysiąclecia dojeżdżają Wolską.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Strzałkowski / Facebook

Udostępnij:
TAGI:
Remonty i utrudnienia w WarszawieAwariaciepło
Czytaj także:
Utrudnienia po kolizji kilku aut na S2
Zderzenie siedmiu aut na obwodnicy
Ursynów
Radomski Szpital Specjalistyczny (zdj. ilustracyjne)
Szpital wstrzymał przyjęcia. W wodzie wykryto bakterie
Okolice
W mieszkaniu policjanci znaleźli w sumie trzy kilogramy narkotyków
W mieszkaniu miał trzy kilogramy narkotyków
Ursynów
Zatrzymany mężczyzna
94-latka chciała pomóc "synowi", oszczędności przekazała "zaufanemu adwokatowi"
Okolice
Policjanci wyrywali, ktoś z wewnątrz domu machał maczetą
Nagranie ze szturmu na Targówku
Targówek
Lotnisko w Modlinie
Użył paszportu kolegi, w bagażu miał narkotyki
Okolice
Kierowca i pasażer byli pijani
Auto przewróciło się na bok, kierowca i pasażer pijani
Okolice
Kontrowersje po wynikach konkursu
Palił papierosa w szpitalu, ratowniczkę uderzył butelką
Okolice
telefon szpieg hacker
Ponad dwie godziny rozmawiał z oszustem. Zrobił cztery przelewy, stracił 160 tysięcy
Okolice
Prawdopodobnie będzie opinia w sprawie poczytalności podejrzanego o zabójstwo matki (zdjęcie ilustracyjne)
Syn podejrzany o zabicie matki
Okolice
W sobotę nie będą działać Punkty Obsługi Pasażerów
Tego dnia Punkty Obsługi Pasażerów będą nieczynne
Komunikacja
Sople zwisały z budynku na Gocławku
Duże sople nad chodnikiem i wejściem do przedszkola
Praga Południe
Film dokumentalny "33 zdjęcia z getta" jest dostępny na platformie HBO MAX
33 zdjęcia z warszawskiego getta zobaczy cały świat
Śródmieście
Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
Jezdnia się zapadła, z dziury wypływała woda
Bielany
Prokuratura w Siedlcach prowadzi śledztwo dotyczące fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego (zdjęcie ilustracyjne)
Darowizny, "prowizje" proboszcza i zarzuty dla 45 osób
Okolice
Lotnisko Chopina w Warszawie
Sześciu nie wpuszczono do Polski, 13 miało problemy przy wyjeździe
Włochy
Targówek
"Zginęli od ciosów ostrym narzędziem"
Targówek
Działania policji na warszawskim Targówku
"Oni prosili go dwie godziny". Co wydarzyło się w domu
Targówek
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Zwężenia jezdni nie będzie, ale ma być bezpieczniej
Praga Południe
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Policja: to syn ofiary
Okolice
Zatrzymania w domu na Ursynowie
Handel ludźmi i przemyt narkotyków. Przykrywką było call center
Ursynów
Zima w Warszawie
"Ostatnio tak intensywną zimę mieliśmy dziewięć lat temu"
Targówek
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Fatalny stan mozaik na dworcu. Konserwator domaga się działań
Śródmieście
Trasa tramwajowa połączy podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Pasażerowie usłyszą nietypowy komunikat
Komunikacja
Autobus Solaris Urbino
"14" do Dworca Zachodniego, na ulicach nowe hybrydy i elektryki
Dariusz Gałązka
Policja bada sprawę kradzieży figurki Matki Boskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Z kapliczki skradziono figurę Matki Bożej
Targówek
Zderzenie na trasie S8
Zderzenie samochodu z busem na S8
Żoliborz
Przejazd w Radości, linia otwocka
Tutaj pociąg jest jak metro. Trzy lata utrudnień na popularnej linii
Dariusz Gałązka
Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Brejza przeciwko Kaczyńskiemu, decyzja sądu
TVN24
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Prześwietlili budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Negatywna ocena
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki