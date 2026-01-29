Awaria ciepłownicza na Grzybowskiej (wideo archiwalne) Źródło: Kontakt24

O utrudnieniach poinformował burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. Jak przekazał, w środę w późnych godzinach wieczornych zamknięty został odcinek Górczewskiej od skrzyżowania z ulicą Płocką do Syreny w kierunku Bemowa.

"To wynik awarii ciepłowniczej, która jest aktualnie usuwana" - napisał burmistrz na Facebooku. Jak dodał, Veolia przekazała, że aktualnie nie występują wyłączenia dostaw ciepłej wody.

Ciepła nie ma wyłącznie na stacji metra

- Żaden obiekt nie jest wyłączony z dostaw ciepła, oprócz stacji metra Młynów przy Górczewskiej - mówi rzecznik Veolii Paweł Zbiegniewski. I zapewnia, że na ten moment nie są planowane wyłączenia, natomiast ciepło powinno do piątkowego południa powrócić na stację metra.

Ekipa pracuje na Górczewskiej od godziny 23 w środę. Wykryto tam nieszczelność magistrali, biegnącej pod ulicą. - Jest potrzeba przeprowadzenia naprawy, która spowodowała tymczasowe zamknięcie jezdni. Prace przywracające drożność ulicy, zostaną przeprowadzone jak tylko zostanie zakończona naprawa i będzie możliwe jej zasłonięcie - zapowiada Zbiegniewski.

Awaria ciepłownicza na Woli Awaria ciepłownicza na Woli Źródło: Krzysztof Strzałkowski / Facebook Awaria ciepłownicza na Woli Źródło: Krzysztof Strzałkowski / Facebook Awaria ciepłownicza na Woli Źródło: Krzysztof Strzałkowski / Facebook

Autobusy na objazach

W związku z zamknięciem fragmentu Górczewskiej nieczynny jest przystanek autobusowy Płocka - Szpital 02.

Zarząd Transportu Miejskiego Ostrzega, że autobusy linii 136, 171, 190 i N42, jadące w kierunku Bemowa, kursują trasami objazdowymi. Do alei Prymasa Tysiąclecia dojeżdżają Wolską.

