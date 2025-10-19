Kolizja w alei Prymasa Tysiąclecia Źródło: TVN24

Do zderzenia doszło około godziny 11.20 w alei Prymasa Tysiąclecia na wysokości Parku Moczydło i stadionu Olimpia. Auta zderzyły się lewym pasie jezdni w stronę Ochoty.

- Kierujący skodą w trakcie nieprawidłowej zmiany pasa ruchu uderzył w toyotę. Nikt nie został poszkodowany - informuje aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

W wyniku zderzenia, toyota przewróciła się na bok, lądując na skraju lewego pasa jezdni, przy barierach energochłonnych.

Z ustaleń policji wynika, że obaj kierujący byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Jak dodał asp. Sobótka, sprawca kolizji został ukarany mandatem.

