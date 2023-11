Ataki maczetą na przypadkowe osoby. 37-latek usłyszał sześć zarzutów

czytaj dalej

Po kradzieży woluminów z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie rektor Uniwersytetu Warszawskiego ocenił, że zabezpieczenie zbiorów BUW "nie było objęte odpowiednim nadzorem ze strony osób do tego zobowiązanych". Jak oszacowano, prawdopodobny proceder kradzieży cennych pozycji z zasobów biblioteki trwał od grudnia 2022 do 16 października 2023 roku, choć mógł być rozpoczęty jeszcze we wcześniejszym okresie. Pierwsze skradzione księgi trafiły na rynek aukcyjny.