Wola

Areszty po brutalnym pobiciu na stacji benzynowej

W sprawie oszustwa zatrzymane zostały trzy osoby
Pobicie na stacji paliw, trzy osoby zatrzymane
Źródło: KSP/X
Komenda Stołeczna Policji poinformowała o tymczasowych aresztach dla trzech obywateli Tadżykistanu zatrzymanych po brutalnym ataku na stacji benzynowej na Woli. Mężczyznom przedstawiono zarzuty dotyczące między innymi pobicia.

O decyzji sądu dotyczącej aresztu dla trzech mężczyzn KSP poinformowała na portalu X w poniedziałek po południu.

"Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Zarzuty obejmują pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu, oraz współudział w tym przestępstwie, a także kierowanie gróźb karalnych, uszkodzenia mienia i uszkodzenia ciała" - wyliczyła policja. Stołeczni policjanci przypomnieli, że do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę (27/28 lutego) na stacji benzynowej przy alei "Solidarności" w Warszawie. "Grupa obywateli Tadżykistanu zaatakowała i pobiła innego mężczyznę tej samej narodowości. Zaraz po tym sprawcy uciekli" - czytamy w komunikacie.

Po sygnale o tym zdarzeniu Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV na ogłosił alarm dla policjantów swojej jednostki. "Natychmiastowa reakcja policji, intensywnie prowadzone czynności oraz skuteczna i skoordynowana współpraca doprowadziły do ustalenia tożsamości podejrzanych, miejsca pobytu, a następnie do zatrzymania ich na warszawskim Wawrze, w krótkim czasie od zdarzenia" - podkreśliła policja. Śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzani usłyszeli zarzuty karne.

W sprawie oszustwa zatrzymane zostały trzy osoby
W sprawie oszustwa zatrzymane zostały trzy osoby
Źródło: KSP

Motywem "wewnętrzne rozliczenia"

Mężczyźni to obywatele Tadżykistanu w wieku od 25 do 36 lat. Do sprawy został zabezpieczony pojazd, którym się poruszali, a także narzędzie, którym dokonano ciężkiego uszkodzenia ciała.

W mediach społecznościowych pojawiło się w weekend nagranie, na którym widać pobitego mężczyznę leżącego na ziemi i wybijanie szyb w aucie.

Z kolei prokuratura informowała, że "motywem były wewnętrzne rozliczenia między tymi osobami".

Jak dowiedzieliśmy się w poniedziałek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, 26-latek usłyszał trzy zarzuty: pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia; niszczenia mienia o wartości nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych (chodzi o zniszczenie samochodu marki Lexus); uszkodzenia ciała.

Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Źródło: KSP/X

Drugi z zatrzymanych mężczyzn, 35-latek, usłyszał zarzut współudziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz kierowania gróźb karalnych wobec innego mężczyzny. Ostatni z zatrzymanych, 24-latek, usłyszał zarzut współudziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Brutalne pobicie na stacji paliw. Trzy osoby z zarzutami

Brutalne pobicie na stacji paliw. Trzy osoby z zarzutami

410 kontroli po brutalnym pobiciu na stacji paliw

410 kontroli po brutalnym pobiciu na stacji paliw

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

