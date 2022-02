Aktywiści zablokowali wjazd do siedziby firmy budującej mur na granicy z Białorusią

W piątek rano grupa aktywistów zablokowała wjazd do siedziby firmy Budimex, która jest jednym z wykonawców muru budowanego wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. To forma sprzeciwu wobec decyzji o budowie zapory.

"Koszty tej inwestycji są niewymierne"

"25 stycznia pod hasłem rozwiązania kryzysu uchodźczego ruszyła budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Konstrukcja ta liczy 186 km. Budowa ma zająć ok. 150 dni i trwać po 24 godziny na dobę! Postawienie tej zapory pochłonie ok. 1,6 mld zł. Ale to tylko koszt finansowy (przypomnijmy, że inwestycja ta ma finansowanie publiczne). Najwyższe koszty tej inwestycji są niewymierne - to bowiem ogromne i czasem nieodwracalne szkody na bardzo wielu płaszczyznach: przyrodniczej, humanitarnej i wizerunkowej" - piszą w swoim manifeście aktywiści.