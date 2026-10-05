Wola Nielegalne automaty do gier i narkotyki. Jedna osoba zatrzymana Oprac. Alicja Glinianowicz |

Dzieci uzależnione od hazardu (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Dzień Dobry TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Policjanci z Wydziału Kryminalnego przy współpracy z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 31-letniego mężczyznę. Mundurowi znaleźli sześć automatów do gier bez wymaganej koncesji oraz zezwolenia i 50 gramów amfetaminy. Do policyjnej akcji doszło w lokalu znajdującym się w pawilonie handlowym na terenie Woli.

Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono również sześć tysięcy złotych. Funkcjonariusze działali na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

Zarzuty za gry hazardowe i narkotyki

Mężczyzna usłyszał zarzut prowadzenia gier hazardowych w postaci gier niezarejestrowanych na automatach, bez koncesji oraz zezwolenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy oraz posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej.

"Zgodnie z art. 107 Kodeksu karno-skarbowego osoba, która wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza prowadzi gry hazardowe podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat trzech, albo obu tym karom łącznie, natomiast za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności" - wyjaśniała podinsp. Marta Sulowska, rzeczniczka Komedy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie.