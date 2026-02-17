Zabarykadował się w mieszkaniu, groził kobiecie. Policja weszła siłowo

Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Do zdarzenia doszło w wtorek przy ulicy Kasprzaka. Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali we wtorek około godziny 10.

Siłowe wejście

- Po przyjeździe na miejsce zastali mężczyznę, który zabarykadował się w mieszkaniu. Miała być tam również kobieta, której mężczyzna groził - poinformowała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Do akcji wkroczyli policyjni negocjatorzy, aby pokojowo rozwiązać tą sytuację. - Mężczyzna nie chciał współpracować z policją. Do działań zaangażowano kontrterrorystów, którzy siłowo weszli do mieszkania. Z balkonu uwolnili zamkniętą tam kobietę i zapewnili jej bezpieczeństwo - opisała Sulowska.

Został zatrzymany

34-letni obywatel Polski został zatrzymany. - Podczas akcji nikt nie odniósł obrażeń - dodała policjantka.

Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia. Jak podała policja, mężczyzna, który zabarykadował się w mieszkaniu nie był w związku małżeńskim z przetrzymywaną kobietą, nie był też jej partnerem.

