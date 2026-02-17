Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Zabarykadował się w mieszkaniu, groził kobiecie. Policja weszła siłowo

Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock
W jednym z mieszkań na Woli zabarykadował się mężczyzna. Wewnątrz była też kobieta, której groził. Gdy negocjacje nie przyniosły skutku, do akcji weszli kontrterroryści. Policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę.

Do zdarzenia doszło w wtorek przy ulicy Kasprzaka. Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali we wtorek około godziny 10.

Siłowe wejście

- Po przyjeździe na miejsce zastali mężczyznę, który zabarykadował się w mieszkaniu. Miała być tam również kobieta, której mężczyzna groził - poinformowała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Do akcji wkroczyli policyjni negocjatorzy, aby pokojowo rozwiązać tą sytuację. - Mężczyzna nie chciał współpracować z policją. Do działań zaangażowano kontrterrorystów, którzy siłowo weszli do mieszkania. Z balkonu uwolnili zamkniętą tam kobietę i zapewnili jej bezpieczeństwo - opisała Sulowska.

Został zatrzymany

34-letni obywatel Polski został zatrzymany. - Podczas akcji nikt nie odniósł obrażeń - dodała policjantka.

Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia. Jak podała policja, mężczyzna, który zabarykadował się w mieszkaniu nie był w związku małżeńskim z przetrzymywaną kobietą, nie był też jej partnerem.

Przeczytaj także: "Nic nie widzę, dawaj na górę". Wynieśli mężczyznę z płonącego mieszkania

Policjanci wynieśli mężczyznę z zadymionego budynku
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicjakontrterroryści
Czytaj także:
Ewakuowali mężczyznę z pożaru
"Nic nie widzę, dawaj na górę". Musieli działać bardzo szybko
Praga Północ
Wielka awantura po meczu Radomiak Radom - Korona Kielce
Kibic urzędnik stracił pracę. Rzucał butelkami podczas meczu
Okolice
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Tramwaj ciągnął dziecko, czterolatek nie przeżył. Motorniczy skazany
Alicja Glinianowicz
Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem i narkotykami zatrzymany w Piastowie
Jechał kompletnie pijany, miał sądowy zakaz. Pogrążyły go małe paczki
Okolice
Tragiczny wypadek pod Przasnyszem
Zjechał na przeciwny pas, zderzył się z ciężarówką, zginął
Okolice
Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
Pomagał innej osobie, przytrzasnęły go drzwi pociągu. 17-latek w ciężkim stanie
Okolice
UW
Atak hakerski na Uniwersytet Warszawski
Śródmieście
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Jeździł po zamarzniętym jeziorze, zniszczył pomost ratowników. Nagranie
Okolice
Pożar w Ząbkach
Pożar na parterze bloku. 20 osób ewakuowanych, wśród poszkodowanych dziecko
Okolice
Mężczyzna uciekł przed oprawcami przez okno (zdj. ilustracyjne)
Przetrzymywali go w mieszkaniu i okradli, wyskoczył przez okno. Akt oskarżenia
Praga Północ
Strażnicy miejscy zatrzymali mężczyznę, który zabierał napiwki z puszki
"Wybierał pieniądze z puszki na napiwki". Na celownik wziął kebabownię
Śródmieście
Policjanci pomogli zdezorientowanej seniorce
Wyszła ze szpitala, nie potrafiła wrócić do domu
Ochota
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w wychłodzonym mieszkaniu. Są wyniki sekcji zwłok
Okolice
Policjanci odzyskali przywłaszczone auto
Przestał płacić raty, zniknął wraz z drogim autem
Okolice
Projekt nowego bosmanatu w Porcie Czerniakowskim
Miasto wybrało wykonawcę bosmanatu w Porcie Czerniakowskim
Mokotów
Pożar w lokomotywie pociągu PKP Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w pociągu relacji Warszawa-Kijów. 400 osób ewakuowanych
Okolice
Zderzenie na Puławskiej
Wjazd na czerwonym świetle i zderzenie na skrzyżowaniu. Nagranie
Ursynów
Mężczyzna okazał fałszywą odznakę z napisem "Policja"
Wyciągnął "blachę", powiedział: "policja jest na miejscu". Grozi mu więzienie
Okolice
Męzczyzna przerobił kartę i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych
Zaparkował na kopercie. "Daj pani spokój, ja tu na chwilę"
Śródmieście
Mężczyznę zatrzymano w hotelu w Krakowie
Zabrał towar, ale nie zapłacił
Bemowo
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Tragiczny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu
Okolice
Dyrektor komunikacji i marketingu Korony Kielce Michał Siejak z rozciętą głową
Awantura na boisku, policja zatrzymała kolejną osobę
Okolice
Ostatnie pozwolenia na II linię metra
W nocy wskoczyli na dach pociągu. Kolejny incydent w metrze
Praga Południe
Do ataku nożownika doszło w Kadzidle
Planował zabić osiem osób, zastanawiał się "ile zdąży zadźgać". Trzy apelacje od wyroku
Okolice
Izabela Sopalska-Rybak mówi o macierzyństwie na wózku
"Usłyszałam od lekarza, że mogę iść zważyć się do weterynarza"
Alicja Glinianowicz
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
13 osób zatrzymanych w dwa tygodnie. Oszukali ludzi na dwa miliony złotych
Śródmieście
Linia kolejowa Warszawa-Otwock
W poniedziałek zamkną skrzyżowanie w Falenicy, objazd prowadzi przez "leniwy szlaban"
Wawer
Samolot krążył nad Nowym Sączem
Lecieli do Egiptu, musieli zawrócić
Włochy
Wypadek w powiecie mińskim. Kierowca zjechał na przeciwny pas
Czołowe zderzenie na prostej drodze, jeden z kierowców pijany
Okolice
Pożar pojazdu ciężarowego z naczepą na moście Grota-Roweckiego
Ciężarówka w ogniu, policja blokowała wjazdy na most
Targówek
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki