"Biegał bez smyczy i bez nadzoru". Agresywny pies zagryzł chihuahuę

Jak zachować się, gdy zaatakuje nas agresywny pies? Źródło: KSP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z opisu pani Izabeli, umieszonego na facebookowej grupie sąsiedzkiej mieszkańców Woli wynika, że do ataku doszło we wtorek około godziny 10 w okolicy Ożarowskiej, na osiedlu Koło.

"Zwierzę zagryzło małego psa mojej babci"

"Duży pies biegał bez smyczy i bez nadzoru właściciela. Zwierzę zaatakowało i zagryzło na śmierć małego psa mojej babci" - zrelacjonowała pani Izabela. "Właściciel psa uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając żadnej pomocy i nie podejmując odpowiedzialności za swoje zwierzę" - dodała.

Rodzina, która straciła czworonoga, zgłosiła sprawę służbom. Komenda Stołeczna Policji potwierdziała nam zdarzenia.

Policja szuka właściciela psa agresora

"Informuję, że zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy w środę (18 lutego). W sprawie zostało przyjęte zawiadomienie. Prowadzimy czynności, analizujemy sprawę i ustalamy właściciela psa" - przekazała nam nadkom. Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej komendy.

Policja zaapelowała do mieszkańców stolicy. "Jeżeli ktoś był świadkiem tego zdarzenia lub posiada informację na ten temat, prosimy o kontakt z naszą jednostką" - wskazała nadkom. Sulowska.

Świadków poszukują także właściciele zagryzionego psa. "Apeluję o rozwagę i przestrzeganie obowiązku prowdzenia psów na smyczy. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca - skomentowała pani Izabela.