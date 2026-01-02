Abigail przyszła na świat minutę po północy

Zapaść demograficzna w Polsce. Liczba urodzeń gwałtownie spada Źródło: Maria Mikołajewska/Fakty TVN

Jak informuje stołeczny ratusz, w miejskich podmiotach leczniczych w ostatnim dniu 2025 r. urodziło się 36 dzieci, a dzień później 1 stycznia 2026 r. - 28, najwięcej właśnie w Centrum Medycznym "Żelazna" - 24.

Specjalistyczny szpital przy ul. Żelaznej w Warszawie został liderem w liczbie porodów w całym kraju w 2025 roku. W zeszłym roku w tej placówce przyszło na świat blisko 5,5 tysiąca dzieci. 3647 porodów odbyło się naturalnie, wykonano też 1852 cięcia cesarskie, W placówce przyjęto 71 porodów bliźniaczych. Był też przypadek trojaczków.

Statystyki urodzeń w Sylwestra i Nowy Rok

Jak wylicza ratusz, w 31 grudnia 2025 roku w miejskich podmiotach leczniczych przyszło na świat 36 noworodków: dwa w Szpitalu Bielańskim, pięć w Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet, trzy w Szpitalu Południowym, 13 w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny i 13 w Centrum Medycznym "Żelazna".

Z kolei w pierwszy dzień roku w warszawskich szpitalach na świat przyszło 28 dzieci: dwa w Szpitalu Bielańskim, jedno w Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet, cztery w Szpitalu Południowym, 10 w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny i 11 w Centrum Medycznym "Żelazna".

Wyprawka dla malucha

"Rodzic, który zamieszkuje i rozlicza podatki w Warszawie może w ciągu 45 dni od narodzin dziecka złożyć wniosek o wyprawkę dla Warszawskiego Malucha. Znajdują się w niej ubranka dla maluszka, dwustronny kocyk, kolorowe chusty tetrowe, ręcznik kąpielowy z kapturem i chusteczki. Wszystkie prezenty zapakowane są w tzw. kosz Mojżesza, który jest wyściełany piankowym materacykiem" - przypomina warszawski ratusz.

