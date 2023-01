"Najpierw go upił, potem ukradł z jego dłoni obrączkę"

Policjanci rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Zabezpieczyli monitoring, zgromadzili materiał dowodowy oraz spersonalizowali podejrzanego o tę kradzież. Jak wskazują do zatrzymania doszło na warszawskim Śródmieściu. - 27-latek widząc mundurowych zmienił kierunek marszu i unikał kontaktu wzrokowego z funkcjonariuszami licząc, że w taki sposób uniknie odpowiedzialności - dodała Sulowska.

Po zatrzymaniu, mężczyzna został doprowadzony do wolskiej komendy, a następnie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie. Usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej, za którą grozi do 8 lat pozbawienia wolności.. Ustalono także, że mężczyzna działał w warunkach recydywy.