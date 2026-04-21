Wola

Poszukiwany z ponad trzema tysiącami e-papierosów bez akcyzy

Był poszukiwany i miał w aucie papierosy elektroniczne bez polskich znaków akcyzy
Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary trzech lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
W ręce policjantów wpadł 40-latek poszukiwany do odbycia kary trzech lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Wystawiono w jego sprawie aż 13 podstaw do zatrzymania i doprowadzenia do więzienia.

Policjanci z Woli namierzyli miejsce, gdzie może przebywać poszukiwany 40-latek. Zatrzymali go na terenie Ursusa.

"Podczas przeszukania pojazdu należącego do 40-latka policjanci znaleźli 3,6 tysiąca e-papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz kilka gramów marihuany, a także prawo jazdy innej osoby" - podała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Wartość znalezionych e-papierosów to blisko 200 tysięcy złotych.

Usłyszał zarzuty

Obywatel Ukrainy usłyszał zarzut przechowywania e-papierosów bez polskich znaków akcyzy, posiadania środków odurzających oraz ukrywania dokumentu.

Trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi trzy lata i dwa miesiące. To wyrok za wcześniejsze przestępstwa przeciwko mieniu.

Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki