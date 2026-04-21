Poszukiwany z ponad trzema tysiącami e-papierosów bez akcyzy
Policjanci z Woli namierzyli miejsce, gdzie może przebywać poszukiwany 40-latek. Zatrzymali go na terenie Ursusa.
"Podczas przeszukania pojazdu należącego do 40-latka policjanci znaleźli 3,6 tysiąca e-papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz kilka gramów marihuany, a także prawo jazdy innej osoby" - podała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
Wartość znalezionych e-papierosów to blisko 200 tysięcy złotych.
Usłyszał zarzuty
Obywatel Ukrainy usłyszał zarzut przechowywania e-papierosów bez polskich znaków akcyzy, posiadania środków odurzających oraz ukrywania dokumentu.
Trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi trzy lata i dwa miesiące. To wyrok za wcześniejsze przestępstwa przeciwko mieniu.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV