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Akcje "Znicz" i "Hiena" przy cmentarzach

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Akcja Znicz, Akcja Hiena, strażnicy miejscy, straż miejska na cmentrzach, cmentarze
Jak przed 1 listopada przygotować auto na zmieniające się warunki pogodowe?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Warszawa
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W stolicy ruszyły akcje "Znicz" i "Hiena". Policjanci wraz ze strażnikami miejskimi będą dbali o bezpieczeństwo odwiedzających groby bliskich. Policjanci zakończą swoje działania w poniedziałek, strażnicy miejscy we wtorek 3 listopada. 

W tegorocznych działaniach weźmie udział ponad 550 strażników miejskich. Jak co roku, podczas akcji "Hiena" straż miejska skupi się na bezpieczeństwie osób odwiedzających cmentarze, a także na działaniach odstraszających potencjalnych złodziei zniczy czy wieńców, a także kieszonkowców.

Służby zadbają o bezpieczeństwo wokół cmentarzy
Służby zadbają o bezpieczeństwo wokół cmentarzy
Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa

Strażnicy apelują, by nie zostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru, zwracać uwagę na dzieci zostawione bez opieki czy osoby starsze mogące potrzebować pomocy.

"Każdą niebezpieczną albo nietypową sytuację zgłaszajmy służbom, poinformujmy obecny na cmentarzu patrol strażników miejskich" - dodali.

Policja zadba o płynność ruchu

Równolegle z akcją "Hiena" prowadzone będą działania "Znicz", które skupią się na udrożnieniu ruchu pieszego i kołowego wokół warszawskich cmentarzy. Priorytetem będzie ruch pieszych i komunikacja miejska, stąd też funkcjonariusze będą zdecydowanie reagować w przypadkach niestosowania się przez kierowców m.in. do zakazów parkowania. W ramach działań "Znicz" funkcjonariusze będą sprawdzać także legalność handlu prowadzonego przy cmentarzach.

W rejonach nekropolii oraz na przyległych do nich ulicach i parkingach w ramach akcji "Znicz" - pojawią się też policjanci. Będą kontrolowali prędkość pojazdów, sposób wyprzedzania, przestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, prawidłowe oświetlenie pojazdów oraz stosowanie pasów bezpieczeństwa, a także trzeźwość kierowców. Sprawdzą również, czy dzieci są przewożone w fotelikach. 

Służby zadbają o bezpieczeństwo wokół cmentarzy
Służby zadbają o bezpieczeństwo wokół cmentarzy
Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa

"W miejscach, w których natężenie ruchu będzie największe, zwłaszcza na skrzyżowaniach, drogach wjazdu i wyjazdu do miejscowości oraz w pobliżu cmentarzy, policjanci w razie potrzeby będą kierowali ruchem" - przekazała KSP.

Zaapelowali do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem. "Pamiętajmy również o pieszych, którzy w pobliżu cmentarzy mogą częściej niż zwykle poruszać się wzdłuż jezdni i przez jezdnię" - dodali.

Działania policjantów zakończą się w poniedziałek, 2 listopada, a strażników dzień później.

Specjalne linie autobusowe

W okolicy cmentarzy priorytet będzie mieć komunikacja miejska, część ulic zostanie wyłączona z ruchu indywidualnego. W sobotę i niedzielę na warszawskie ulice wyjedzie łącznie 28 specjalnych linii autobusowych i tramwajowych. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Wszystkich ŚwiętychPolicjaStraż miejska
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