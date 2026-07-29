Wola "Umiera Piękno". Nagrała płytę o Powstaniu Warszawskim, zaśpiewa ją w plenerze Oprac. Piotr Bakalarski |

Fragment koncertu Błażeja Króla w MPW Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mat. organizatora

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Program koncertu "Umiera Piękno" związany jest z albumem wokalistki, który pod tym samym tytułem nagrany został w roku 2007 we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. To jedna z najbardziej udanych płyt sygnowanych przez muzeum. Album, który zdobył wtedy nagrodę Fryderyka oraz status złotego krążka, zawiera wiersze poetek i poetów związanych z powstaniem. Muzykę do nich skomponował pianista Michał Tokaj.

Powstańcze wiersze w jazzowych aranżacjach

Osiem powstańczych wierszy - w tym jego uczestników Krystyny Krahelskiej, Anny Świrszczyńskiej i księdza Jana Twardowskiego - to utwory pisane w czasie grozy, walki i cierpienia, ale mówiące o miłości i tęsknocie za normalnym życiem. Album nagrany został przez trio jazzowe - Michał Tokaj (fortepian), Michał Barański (kontrabas) i Łukasz Żyta (perkusja).

Wszyscy trzej muzycy będą towarzyszyć wokalistce podczas niedzielnego koncertu. Dodatkowo zagra z nimi Melanidis Orchestra pod kierownictwem Maksymiliana Grzesiaka. Publiczność usłyszy m.in.: "Kalinowym mostem chodziłam", "Warszawa widziana po raz trzeci", "Wiersz o nas i chłopcach", "Miłość", "Żoliborz", "Umiera piękno", "Kolędę warszawską", "Piosenkę o powstaniu".

Aga Zaryan: bądźmy tam razem, oddajmy hołd

W grudniu ubiegłego roku, Aga Zaryan dostała odznaczenie "Dumni z Powstańców" za artystyczne upamiętnianie Powstania Warszawskiego, inspirowane rodzinną historią oraz nagrodę BohaterON za projekty muzyczne, które w poruszający sposób przybliżają pamięć o powstańcach.

- Koncert upamiętnia wydarzenia związane z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Bądźmy tam razem. I oddajmy hołd i cześć wszystkim uczestnikom tego wydarzenia - mówi Aga Zaryan.

"Umiera Piękno" - koncert w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku im. Józefa Sowińskiego odbędzie się 2 sierpnia o godz. 19.30.

Aga Zaryan Źródło zdjęcia: mat. organizatora