Wola

Uderzył w bariery, był pod wpływem kokainy

Stracił panowanie nad autem i uderzył w bariery
Stracił panowanie nad autem i uderzył w bariery
Źródło: KSP
Kierowca audi uderzył w barierki na ulicy Powązkowskiej w Warszawie. Badanie narkotestem wykazało, że był pod wpływem kokainy. Policjanci znaleźli też w jego samochodzie blisko 30 gramów mefedronu i kokainy.

Policjanci warszawskiej "drogówki otrzymali zgłoszenie o kierującym audi, który na ulicy Powązkowskiej w Warszawie nagle zjechał na lewą część jezdni i uderzył w bariery ochronne.

"Na miejscu zastali pojazd i kierującego, który zakończył jazdę na barierkach rozdzielających jezdnię. Z relacji świadka wynikało, że mężczyzna nagle dostał drgawek, zjechał z prawego na lewy pas ruchu, a następnie uderzył w bariery ochronne" - podała stołeczna policja w komunikacie.

Na miejscu pracował już zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy podjęli decyzję o przewiezieniu kierowcy do szpitala na dalsze badania.

Kierowca audi uderzył w bariery, był pod wpływem kokainy
Kierowca audi uderzył w bariery, był pod wpływem kokainy
Źródło: KSP

Narkotyki w organizmie kierowcy i w aucie

"Podczas czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia policjanci znaleźli w aucie woreczek zawierający 17 zawiniątek z folii aluminiowej, w których znajdował się proszek, a także inne opakowanie z białą substancją. Przeprowadzili też badanie mężczyzny na obecność narkotyków. Wynik testu był pozytywny, wskazywał na obecność kokainy. Mężczyźnie zatrzymano elektronicznie uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi" - dodano.

W aucie policjanci znaleźli kokainę i mefedron, w sumie 30 gramów
W aucie policjanci znaleźli kokainę i mefedron, w sumie 30 gramów
Źródło: KSP

Technicy kryminalistyki wykonali oględziny pojazdu. Zabezpieczone substancje, które znaleźli policjanci, zostały przewiezione do komendy i zbadane. Okazało się, że to mefedron i kokaina. W sumie prawie 30 gramów.

Audi zostało usunięte z drogi i odholowane na policyjny parking. Natomiast jego kierowca po przeprowadzonych badaniach został umieszczony w policyjnej celi.

Odpowie za jazdę pod wpływem narkotyków i ich posiadanie.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Drogi w PolsceNarkotykiPolicja
