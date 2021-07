Szedł do pracy, został napadnięty. "Kopali, zabrali plecak z laptopem"

Policjanci zatrzymali podejrzanych o napad. - Popychali mężczyznę, który szedł rano do pracy. Kopali go, a kiedy się przewrócił, zabrali plecak z laptopem i uciekli - opisuje rzeczniczka wolskiej policji.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano. - Pokrzywdzony szedł ulicą do pracy. Zauważył, jak z naprzeciwka idzie dwóch mężczyzn. Jeden z nich szedł prosto w jego kierunku. Kiedy go mijał popchnął go barkiem i próbował zadać cios. Pokrzywdzony bronił się, w końcu przewrócił się na ziemię – informuje Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej policji.