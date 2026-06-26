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Wola

Lato nad basenem. Gdzie w Warszawie można popływać "pod chmurką"

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Basen przy ulicy Inflanckiej
Kompleks letnich basenów przy Inflanckiej po przebudowie
Źródło wideo: Urząd miasta
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Upalna aura zachęca do relaksu w chłodniejszej wodzie. W tym sezonie w Warszawie i tuż za miastem otwarte są cztery odkryte pływalnie.

Pływalnia letnia Moczydło (ulica Górczewska 69/73) to jeden z największych kompleksów rekreacyjnych w stolicy. Na odwiedzających czekają baseny rekreacyjne, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie wodne oraz rozległe tereny zielone przeznaczone do plażowania i wypoczynku.

Oprócz wodnego szaleństwa na terenie ośrodka znajduje się boisko do piłki nożnej plażowej, boisko do piłki siatkowej plażowej, boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne, na którym można rozegrać mecz piłki ręcznej, pograć w koszykówkę lub siatkówkę. Ośrodek oferuje również atrakcje dla najmłodszych, aby dzieci mogły spożytkować swoją energię i aktywnie spędzić czas podczas wakacji. Obiekt dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.

Zumba, fitness i trening w wodzie

"Na odwiedzających Ośrodek Moczydło, poza bogatą infrastrukturą, z której można skorzystać indywidualnie, czekają również codzienne zajęcia z aqua zumby, łączące elementy fitnessu, tańca i treningu w wodzie. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą zadbać o kondycję w atrakcyjnej i energetycznej formie. Osoby chcące doskonalić swoje umiejętności pływackie mogą skorzystać z basenu sportowego wyposażonego w 50-metrowe tory, które stwarzają doskonałe warunki do treningów i regularnych ćwiczeń" - zachęca w komunikacie Aktywna Warszawa.

Przygotowano też strefy gastronomiczne z food truckami.

Basen w Ośrodku Moczydło
Basen w Ośrodku Moczydło
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Park Wodny Moczydło funkcjonować będzie codziennie, przez cały okres wakacyjny tj. czerwcu, lipcu i sierpniu w godzinach 9:00-19:00.

Podgrzewana woda i zajęcia sportowe

Drugim obiektem Aktywnej Warszawy, z którego mogą skorzystać mieszkańcy stolicy to pływalnia letnia w Ośrodku Inflancka (ulica Inflancka 8). Ośrodek dysponuje basenem rekreacyjnym, wydzieloną strefą dla najmłodszych, leżakami oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym. Jako jedna z nielicznych pływalni "pod chmurką" posiada system podgrzewania wody, co wpływa na komfort kąpieli podczas chłodniejszych dni. Na odwiedzających czekają również strefa gastronomiczna, pełnowymiarowe boisko do siatkówki plażowej oraz taras widokowy ze strefą wypoczynku.

"Pływalnia letnia to nie tylko miejsce wypoczynku, ale także przestrzeń aktywności sportowej. Przez cały sezon Ośrodek Inflancka realizuje zajęcia rekreacyjno-sportowe zachęcając mieszkańców do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. W ofercie znajdziemy m.in. weekendowe zajęcia zumby dla dorosłych czy weekendowe wodne przedszkole dla najmłodszych" - zaprasza zarządca basenów.

Basen przy ulicy Inflanckiej
Basen przy ulicy Inflanckiej
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Otwarte baseny w Ośrodku Inflancka będą czynne od poniedziałku do niedzieli, w czerwcu i w lipcu w godzinach 10:00 - 20:00, w sierpniu w godzinach 10:00 - 19:00.

Ochota i Powsin

Od 26 czerwca codziennie w godzinach 9-19 otwarta jest pływalnia przy ulicy Usypiskowej 18 na Ochocie. W skład kompleksu wchodzą: basen sportowy o wymiarach 25,04 x 12,52 m i głębokości od 1,10 do 1,80 oraz basek rekreacyjny z hydromasażem o głębokości do 1,20 m.

Pływalnia oferuje dodatkowe atrakcje, a wśród nich zjeżdżalnia rurowa, brodzik dla dzieci oraz wypożyczalnia leżaków oraz gastronomię.

Od godziny 10 do 21 z kolei otwarta jest pływalnia w Parku Kultury w Powsinie. W skład tego kompleksu również wchodzi basen sportowy o głębokości 1,90 cm oraz brodzik dla dzieci. Do dyspozycji odwiedzających jest zjeżdżalnia. Można też wypożyczyć leżak, a także zjeść posiłek przy stołach piknikowych.

Aktywna Warszawa podkreśla, że w przypadku złych warunków atmosferycznych pływalnie będą zamykane, o czym mieszkańcy będą informowani na bieżąco. Wszelkie informacje dostępne będą na stronie internetowej Aktywnej Warszawy, ośrodków oraz w mediach społecznościowych.

Wodne atrakcje będą dostępne wraz zakupem biletu, a ten można kupić tradycyjnie w kasie ośrodka lub online. W ramach zakupu honorowana jest Karta Warszawiaka/Warszawianki oraz Karta Młodego Warszawiaka/Warszawianki.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Sportlatowakacje
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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