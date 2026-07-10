Śmiertelne potrącenie rowerzysty przez autokar w Warszawie
Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na skrzyżowaniu ulicy Kasprzaka z Aleją Prymasa Tysiąclecia.
Rowerzysta, który miał jechać oznakowanym przejazdem rowerowym przy przejściu dla pieszych, został potrącony przez autokar.
Informacje potwierdził starszy kapitan Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny potrąconego przez autobus - przekazał.
Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon
- Na miejsce zadysponowano dwa zastępy strażaków. Po dojeździe do wypadku podjęto decyzję o odstąpieniu od podejmowania czynności ratunkowych. Obecny również Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon osoby potrąconej - poinformował.
Jak wyjaśnił, działania strażaków polegały przede wszystkim na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz rozstawieniu parawanu ochronnego. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja - dodał.