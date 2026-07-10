Wola Śmiertelne potrącenie rowerzysty przez autokar w Warszawie

Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Warszawie Źródło zdj. gł.: Artur Wegrzynowicz

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Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na skrzyżowaniu ulicy Kasprzaka z Aleją Prymasa Tysiąclecia.

Rowerzysta, który miał jechać oznakowanym przejazdem rowerowym przy przejściu dla pieszych, został potrącony przez autokar.

Informacje potwierdził starszy kapitan Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny potrąconego przez autobus - przekazał.

Do zdarzenia doszło na warszawskiej Woli Źródło zdjęcia: Artur Wegrzynowicz

Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon

- Na miejsce zadysponowano dwa zastępy strażaków. Po dojeździe do wypadku podjęto decyzję o odstąpieniu od podejmowania czynności ratunkowych. Obecny również Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon osoby potrąconej - poinformował.

Jak wyjaśnił, działania strażaków polegały przede wszystkim na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz rozstawieniu parawanu ochronnego. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja - dodał.