Rok Bartoszewskiego. Jest wyjątkowy pomysł na pomnik w Warszawie. Trwa zbiórka obywatelska

Zgodnie z założeniem pomysłodawców, pomnik ma odbiegać od tych, jakie kojarzą się z wielkimi postaciami historycznymi. - To będzie rzeźba pozbawiona patosu, cokołów, charakterystycznych dla postaci historycznych. Tutaj będzie Bartoszewski młody, uchwycony w przypadkowym momencie, na rowerze - zaznaczył rzeźbiarz Jacek Kiciński.

Obok postaci rowerzysty pojawi się obelisk z tablicą pamiątkową, na której zostanie umieszczony tekst: "Młody Władysław Bartoszewski po wyjściu z obozu koncentracyjnego zaangażował się w pomoc prześladowanym Żydom i pracę dla Polski. Umiał też zwalczyć w sobie nienawiść do narodu niemieckiego. To uformowało go na całe życie".