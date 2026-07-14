Przeskalowane skrzyżowanie się zmieni. Rusza remont
Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, Twarda będzie zamknięta pomiędzy Żelazną a posesją pod numerem 62. Z Żelaznej do Twardej kierowcy dojadą Sienną i Miedzianą lub Chmielną i Miedzianą. Natomiast do Żelaznej objazd będzie prowadzić Towarową i Prostą. Do posesji będzie można dojechać od ulicy Miedzianej – tu zakaz wjazdu nie będzie dotyczył mieszkańców. Drogowcy podkreślają, że na remontowanym odcinku kierowcy nie zaparkują, także na wyznaczonych miejscach.
Remont ulicy potrwa do października.
Duży ruch, niebezpieczne przejście
Skrzyżowanie ulic Żelaznej i Chmielnej nie jest duże, ale ruch na nim jest dość intensywny. Przede wszystkim na ul. Żelaznej, która łączy dwie szerokie arterie: ulicę Prostą z Alejami Jerozolimskimi. "Niemal przez cały dzień możemy na niej obserwować niemałe potoki pojazdów w obu kierunkach. W zeszłym roku przejeżdżało przez nie średnio ok. 16 tys. pojazdów dziennie" - wskazali drogowcy.
Jak wynika z ich obserwacji, kierowcy często łamią w tym miejscu przepisy: jeżdżą z nadmierną prędkością, wyprzedzają na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji. Problemy te dotyczą przede wszystkim zebry przez ul. Żelazną po południowej stronie skrzyżowania.
Na przejście przy skrzyżowaniu Żelaznej z Chmielną składają się dokładniej dwie osobne zebry. Audytorzy obie ocenili na 0 w skali 0-5. Poza tym prowadzą przez łącznie cztery pasy ruchu – po dwa w każdym kierunku.C
Co się zmieni?
Na skrzyżowaniu wyznaczony zostanie osobny lewoskręt we wschodni wlot z Chmielnej. Ponadto drogowcy uporządkują ruch także na skrzyżowaniu Złotej i Twardej.
Spore zmiany obejmie też skrzyżowanie Żelaznej i Złotej, które według wyliczeń drogowców zajmuje blisko 1,5 tys. metrów kwadratowych. "Nie ma potrzeby, by to skrzyżowanie zajmowało tyle miejsca. Przeskalowaną jezdnię wykorzystamy na wyznaczenie lewoskrętów w każdej relacji. Zwęzimy także każdy wlot skrzyżowania" - zapowiedział ZDM.
Drogowcy zapewniają, że zmiany te nie zaszkodzą przepustowości skrzyżowania, a pozytywnie wpłyną na uspokojenie ruchu. Pojawi się też nowa zieleń: trzy klony i 1,5 tys. krzewów.