Wola Przeskalowane skrzyżowanie się zmieni. Rusza remont Oprac. Dariusz Gałązka |

Chmielna zastawiona samochodami Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ZDM

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Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, Twarda będzie zamknięta pomiędzy Żelazną a posesją pod numerem 62. Z Żelaznej do Twardej kierowcy dojadą Sienną i Miedzianą lub Chmielną i Miedzianą. Natomiast do Żelaznej objazd będzie prowadzić Towarową i Prostą. Do posesji będzie można dojechać od ulicy Miedzianej – tu zakaz wjazdu nie będzie dotyczył mieszkańców. Drogowcy podkreślają, że na remontowanym odcinku kierowcy nie zaparkują, także na wyznaczonych miejscach.

Remont ulicy potrwa do października.

Objazd zamkniętego odcinka Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Duży ruch, niebezpieczne przejście

Skrzyżowanie ulic Żelaznej i Chmielnej nie jest duże, ale ruch na nim jest dość intensywny. Przede wszystkim na ul. Żelaznej, która łączy dwie szerokie arterie: ulicę Prostą z Alejami Jerozolimskimi. "Niemal przez cały dzień możemy na niej obserwować niemałe potoki pojazdów w obu kierunkach. W zeszłym roku przejeżdżało przez nie średnio ok. 16 tys. pojazdów dziennie" - wskazali drogowcy.

Jak wynika z ich obserwacji, kierowcy często łamią w tym miejscu przepisy: jeżdżą z nadmierną prędkością, wyprzedzają na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji. Problemy te dotyczą przede wszystkim zebry przez ul. Żelazną po południowej stronie skrzyżowania.

Na przejście przy skrzyżowaniu Żelaznej z Chmielną składają się dokładniej dwie osobne zebry. Audytorzy obie ocenili na 0 w skali 0-5. Poza tym prowadzą przez łącznie cztery pasy ruchu – po dwa w każdym kierunku.C

Co się zmieni?

Na skrzyżowaniu wyznaczony zostanie osobny lewoskręt we wschodni wlot z Chmielnej. Ponadto drogowcy uporządkują ruch także na skrzyżowaniu Złotej i Twardej.

Spore zmiany obejmie też skrzyżowanie Żelaznej i Złotej, które według wyliczeń drogowców zajmuje blisko 1,5 tys. metrów kwadratowych. "Nie ma potrzeby, by to skrzyżowanie zajmowało tyle miejsca. Przeskalowaną jezdnię wykorzystamy na wyznaczenie lewoskrętów w każdej relacji. Zwęzimy także każdy wlot skrzyżowania" - zapowiedział ZDM.

Drogowcy zapewniają, że zmiany te nie zaszkodzą przepustowości skrzyżowania, a pozytywnie wpłyną na uspokojenie ruchu. Pojawi się też nowa zieleń: trzy klony i 1,5 tys. krzewów.

Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: ZDM Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: ZDM Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: ZDM Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: ZDM Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: ZDM Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: ZDM Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: ZDM Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: ZDM