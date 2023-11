Harcerze sprzedawali znicze, by zarobić na letni obóz. Kobieta zabrała im pieniądze z kasetki

Harcerze, którzy we Wszystkich Świętych sprzedawali znicze, poinformowali policjantów o tym, że kobieta - pod pretekstem zakupu zniczy - zabrała z ich kasetki z pieniędzmi 1500 złotych. 38-letnia obywatelka Rumunii została zatrzymana na terenie Starych Powązek. Teraz może jej grozić do pięciu lat więzienia.

W dniu Wszystkich Świętych, około południa, do policjantów pełniących służbę pod cmentarzem powązkowskim podbiegli harcerze, którzy powiedzieli, że z kasetki, w której trzymali pieniądze, nieznana im kobieta wyciągnęła około 1500 złotych. Opowiedzieli, że do ich stoiska podeszła kobieta, aby kupić trzy znicze o wartości 12 złotych. - Kobieta dała harcerzom 200 złotych, harcerze włożyli banknot do kasetki i zaczęli wydawać resztę, wówczas stwierdziła, że jednak zapłaci mniejszym nominałem i sama sięgnęła do kasetki, aby odebrać sobie banknot dwustuzłotowy. Wyciągając swój banknot, zabrała również inne - zrelacjonowała podinsp. Elwira Kozłowska z żoliborskiej policji.