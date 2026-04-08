Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Ponad 70 policjantów, Black Hawk i antyterroryści w akcji. 11 osób zatrzymanych

|
Policyjny Black Hawk nad budynkiem w Warszawie
Kilkudziesięciu policjantów weszło we wtorek rano do dziewięciu domów, mieszkań i nieruchomości na terenie Warszawy, Radomia i województwa świętokrzyskiego. Zatrzymali 11 osób
Źródło: KWP zs. w Radomiu
We wtorek rano kilkudziesięciu policjantów, w tym funkcjonariusze kilku jednostek kontrterrorystycznych, weszło jednocześnie do dziewięciu domów, mieszkań i nieruchomości na terenie Warszawy, Radomia i województwa świętokrzyskiego. Zatrzymali 11 osób. Śledztwo dotyczy wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji zabronionych w sporcie oraz sfałszowanych produktów leczniczych, a także środków spożywczych szkodliwych dla ludzi.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu ustalili, że na terenie Polski działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wytwarzaniem, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu, w tym poprzez sklep internetowy, m.in. substancji zabronionych w sporcie, sfałszowanych produktów leczniczych, a także środków powszechnie spożywanych, a szkodliwych dla ludzi, w tym zawierających silnie działające substancje farmakologiczne.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Ponad 70 policjantów, w tym kontrterroryści, w akcji

We wtorek rano ponad 70 policjantów z kilku jednostek, tj. wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną oraz innych wydziałów pionu kryminalnego komendy wojewódzkiej w Radomiu, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA, Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Radomiu, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie i Lublinie, w obecności przedstawiciela Polskiej Agencji Antydopingowej Polada, rozpoczęło akcję.

Policyjny Black Hawk zawisł nad budynkiem
Źródło: tvnwarszawa.pl

"Weszli jednocześnie do dziewięciu lokali w Warszawie, Radomiu oraz gminie Bałtów w województwie świętokrzyskim. Ze względu na to, że osoby, które, zgodnie z postanowieniami prokuratora o zatrzymaniu, mogły posiadać broń, do działań zaangażowano policyjnych kontrterrorystów, a w Warszawie wykorzystano między innymi policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk" - przekazuje w komunikacie podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Zatrzymano 11 osób. Policjanci znaleźli m.in. pięć sztuk broni, kilkaset tysięcy złotych, sprzęt komputerowy i dokumentację.

"Zabezpieczono tabletki, środki do iniekcji, substancje, których posiadanie jest niedozwolone, według ustawy Prawo farmaceutyczne i ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, między innymi sarmy, peptydy, sterydy anaboliczno-androgenne oraz inne substancje nieokreślone. Po zakończeniu czynności procesowych z zatrzymanymi Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wyda oficjalny komunikat" - dodała podinsp. Katarzyna Kucharska.

Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Policyjny Black Hawk nad budynkiem w Warszawie
Policyjny Black Hawk nad budynkiem w Warszawie
Źródło: KWP zs. w Radomiu
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Źródło: KWP zs. w Radomiu
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Źródło: KWP zs. w Radomiu
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Źródło: KWP zs. w Radomiu
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Źródło: KWP zs. w Radomiu
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Źródło: KWP zs. w Radomiu
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Źródło: KWP zs. w Radomiu
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Źródło: KWP zs. w Radomiu
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Źródło: KWP zs. w Radomiu
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Źródło: KWP zs. w Radomiu
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Źródło: KWP zs. w Radomiu
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Źródło: KWP zs. w Radomiu
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
Źródło: KWP zs. w Radomiu
Okolice
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP zs. w Radomiu

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaCBZCProkuraturaRadomPrzestępstwaPrzestępczość w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

