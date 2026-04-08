Ponad 70 policjantów, Black Hawk i antyterroryści w akcji. 11 osób zatrzymanych

Kilkudziesięciu policjantów weszło we wtorek rano do dziewięciu domów, mieszkań i nieruchomości na terenie Warszawy, Radomia i województwa świętokrzyskiego. Zatrzymali 11 osób Źródło: KWP zs. w Radomiu

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu ustalili, że na terenie Polski działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wytwarzaniem, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu, w tym poprzez sklep internetowy, m.in. substancji zabronionych w sporcie, sfałszowanych produktów leczniczych, a także środków powszechnie spożywanych, a szkodliwych dla ludzi, w tym zawierających silnie działające substancje farmakologiczne.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Ponad 70 policjantów, w tym kontrterroryści, w akcji

We wtorek rano ponad 70 policjantów z kilku jednostek, tj. wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną oraz innych wydziałów pionu kryminalnego komendy wojewódzkiej w Radomiu, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA, Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Radomiu, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie i Lublinie, w obecności przedstawiciela Polskiej Agencji Antydopingowej Polada, rozpoczęło akcję.

"Weszli jednocześnie do dziewięciu lokali w Warszawie, Radomiu oraz gminie Bałtów w województwie świętokrzyskim. Ze względu na to, że osoby, które, zgodnie z postanowieniami prokuratora o zatrzymaniu, mogły posiadać broń, do działań zaangażowano policyjnych kontrterrorystów, a w Warszawie wykorzystano między innymi policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk" - przekazuje w komunikacie podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Zatrzymano 11 osób. Policjanci znaleźli m.in. pięć sztuk broni, kilkaset tysięcy złotych, sprzęt komputerowy i dokumentację.

"Zabezpieczono tabletki, środki do iniekcji, substancje, których posiadanie jest niedozwolone, według ustawy Prawo farmaceutyczne i ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, między innymi sarmy, peptydy, sterydy anaboliczno-androgenne oraz inne substancje nieokreślone. Po zakończeniu czynności procesowych z zatrzymanymi Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wyda oficjalny komunikat" - dodała podinsp. Katarzyna Kucharska.

Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych Policyjny Black Hawk nad budynkiem w Warszawie Źródło: KWP zs. w Radomiu Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych Źródło: KWP zs. w Radomiu Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych Źródło: KWP zs. w Radomiu Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych Źródło: KWP zs. w Radomiu Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych Źródło: KWP zs. w Radomiu Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych Źródło: KWP zs. w Radomiu Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych Źródło: KWP zs. w Radomiu Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych Źródło: KWP zs. w Radomiu Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych Źródło: KWP zs. w Radomiu Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych Źródło: KWP zs. w Radomiu Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych Źródło: KWP zs. w Radomiu Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych Źródło: KWP zs. w Radomiu Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych Źródło: KWP zs. w Radomiu

Policjanci odnaleźli jedną z największych produkcji substancji niedozwolonych oraz zatrzymali członków grupy przestępczej



Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną ustalili, że na terenie Polski działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się… pic.twitter.com/wOyfugD6mk — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) April 8, 2026 Rozwiń

