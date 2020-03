Rodzina, przyjaciele i fani pożegnali Pawła Królikowskiego. "Nie pokazywałeś mi, jak grać. Pokazywałeś mi, jak żyć"

"Pokazałeś, jaki piękny potrafi być ten świat"

- Dziękuję ci tato, również w imieniu twojej kochającej żony Małgosi - w imieniu Janka, Julki, Marceliny i Ksawerego - twoich małych królików - mówił syn aktora Antoni Królikowski. - Za wszystko. Za to, że nauczyłeś nas uśmiechać się do świata i do ludzi. Pokazałeś, jaki piękny potrafi być ten świat i że warto być jego dobrą częścią - podkreślił.

- Nie było dla ciebie rzeczy niemożliwych. Każdego dnia przypominałeś, by chciało nam się chcieć. Jak nikt udowadniałeś, że chcieć - to móc - powiedział syn zmarłego aktora. - Naszym bohaterem będziesz już na zawsze - podkreślił. Antoni Królikowski podziękował także personelowi medycznemu, który opiekował się jego ojcem podczas choroby. - Jesteś doskonałym aktorem, ale nigdy nie pokazywałeś mi, jak grać. Pokazywałeś mi, jak żyć - podkreślił Antoni.

Aktor Rafał Królikowski, brat Pawła, mówił, że pożegnanie to najtrudniejsza rola, jaką mu do tej pory przyszło zagrać. - Gdyby nie ty, nie było by mnie tu, w Warszawie, w tym zawodzie. Całe swoje życie miałem starszego brata, mogłem podejrzeć, jak wyglądają pierwsze randki, podkraść pierwszego papierosa, to był Ekstra Mocny, strasznie mocny, posłuchać Czesława Niemena albo zespołu Queen na magnetofonie ZK-240 - mówił bardzo wzruszony. - Przecierałeś szlaki, pokazałeś mi, jak przytulić swoje dziecko, jak tworzyć rodzinę, dom - dodał.