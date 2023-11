"Zakasłał i upadł", rozpoczęła się dramatyczna walka o jego życie

Młody mężczyzna czekał, by przejść przez jezdnię na skrzyżowaniu Okopowej i Żytniej. "Nagle zakasłał, upadł i nieprzytomny przestał oddychać. Walkę o życie mężczyzny podjęli przejeżdżający tamtędy strażnicy miejscy. Puls poszkodowanego był niewyczuwalny. Przechodnie zdążyli już wezwać pogotowie" – opisuje w komunikacie stołeczna straż miejska.

Strażnicy rozpoczęli masaż serca. Chwilę później przyjechała karetka. Ratownicy na przemian ze strażnikami dalej prowadzili resuscytację. Mężczyzna został zaintubowany i podłączony do defibrylatora. Tętno jednak nie wracało.

Wezwano drugą załogę pogotowia ratunkowego ze specjalistyczną pompą resuscytacyjną. Dopiero po jej podłączeniu i podaniu kroplówki stan mężczyzny pozwolił na przeniesienie go do karetki i transport do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.