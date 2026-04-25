Wola

Nie jest duże, ale z intensywnym ruchem. Ma być bezpieczniej

Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej
Chmielna zastawiona samochodami
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Stołeczni drogowcy szykują się do zmian na skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Chmielnej. Chcą uspokoić ruch i zamontować sygnalizację świetlną.

"Właśnie otworzyliśmy oferty w przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Chmielnej. Jest ich pięć – od 4,6 mln zł do 5,8 mln zł. Teraz przyjrzymy się im i wybierzemy najlepszą. Po podpisaniu umowy wybrany wykonawca będzie miał 120 dni na budowę nowych świateł" - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Przekraczają prędkość, wyprzedzają na przejściu

Skrzyżowanie ulic Żelaznej i Chmielnej nie jest duże, ale ruch na nim jest dość intensywny. Przede wszystkim na ul. Żelaznej, która łączy dwie szerokie arterie: ulicę Prostą z alejami Jerozolimskimi. "Niemal przez cały dzień możemy na niej obserwować niemałe potoki pojazdów w obu kierunkach. W zeszłym roku przejeżdżało przez nie średnio ok. 16 tys. pojazdów dziennie" - wskazali drogowcy.

Jak wynika z ich obserwacji, kierowcy często łamią w tym miejscu przepisy: jeżdżą z nadmierną prędkością, wyprzedzają na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji. Problemy te dotyczą przede wszystkim zebry przez ul. Żelazną po południowej stronie skrzyżowania.

Klaudia Kamieniarz

Na przejście przy skrzyżowaniu Żelaznej z Chmielną składają się dokładniej dwie osobne zebry. Audytorzy obie ocenili na 0 w skali 0-5. Poza tym prowadzą przez łącznie cztery pasy ruchu – po dwa w każdym kierunku.

Na skrzyżowaniu wyznaczony zostanie osobny lewoskręt we wschodni wlot z Chmielnej. Ponadto drogowcy uporządkują ruch także na skrzyżowaniu Złotej i Twardej.

Przeskalowane skrzyżowanie przejdzie zmiany

Spore zmiany obejmie też skrzyżowanie Żelaznej i Złotej, które według wyliczeń drogowców zajmuje blisko 1,5 tys. metrów kwadratowych. "Nie ma potrzeby, by to skrzyżowanie zajmowało tyle miejsca. Przeskalowaną jezdnię wykorzystamy na wyznaczenie lewoskrętów w każdej relacji. Zwęzimy także każdy wlot skrzyżowania" - zapowiedział ZDM.

Drogowcy zapewniają, że zmiany te nie zaszkodzą przepustowości skrzyżowania, a pozytywnie wpłyną na uspokojenie ruchu. Pojawi się też nowa zieleń: trzy klony i 1,5 tys. krzewów.

Źródło: ZDM
Źródło: ZDM
Źródło: ZDM
Źródło: ZDM
Źródło: ZDM
Źródło: ZDM
Źródło: ZDM
Źródło: ZDM
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki