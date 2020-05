Co jest najważniejsze w życiu? 63 sekundy na odpowiedź

- "Co jest najważniejsze w życiu?" to było również hasło zeszłorocznych obchodów Powstania Warszawskiego. Powstańcy mówili nam o tym, co jest ważne, o swoim patriotyzmie, przywiązaniu do kluczowych wartości. A dziś czasy trudne. Młodzież nie może spotykać się ze swoimi rówieśnikami, siedzi w domu. Może to jest czas do pomyślenia, co dla nich jest ważne w życiu - dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski wyjaśniał we "Wstajesz i Wiesz" w TVN24 genezę hasła przewodniego.