Mural Jana Lityńskiego odsłonięty

Mural powstał z inicjatywy burmistrza Woli Krzysztofa Strzałkowskiego oraz Wolskiego Centrum Kultury na skrzyżowaniu al. Solidarności i Towarowej. Dzieło autorstwa Bruno Neuhamera zostało odsłonięte w niedzielę, podczas uroczystości "Wolność kocham i rozumiem: Jan Lityński i Komitet Obrony Robotników". - Wydaje mi się, że przez ostatnie lata nie zrobiliśmy tyle ile powinniśmy, żeby jasno pokazać, że mamy swoich bohaterów, że umiemy o nich mówić. Zbyt często próbuje nam się wmawiać nową wersję historii, zbyt często próbuje się stawiać pomniki ludziom, którzy na to zasługują, albo na to nie zasługują. Próbuje się fałszować historię, zapominając o tych, bez których nie byłoby naszej wolności – mówił podczas uroczystości osłonięcia pomnika Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

- To jest wielka odpowiedzialność dla nas wszystkich, dlatego, że Jacek Kuroń, Henryk Wujec, Jan Lityński, Tadeusz Mazowiecki, to są ludzie bez których nie byłoby polskiej wolności. To są ludzie bez których nie byłoby solidarności, to są ludzie, którzy obronili nasze sumienie, w bardzo trudnych czasach, to są ludzie, którzy są wyznacznikiem dla mojego pokolenia i musimy zrobić wszystko, żeby byli wyznacznikiem również dla innych pokoleń – dodał.