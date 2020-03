Rozłożyli stoiska wokół zamkniętego bazaru. "Duży brak wyobraźni"

Pomimo zaleceń służb, by ograniczyć do minimum kontakty w większych grupach, przy bazarze na Woli handlarze rozłożyli stoiska. Interweniowała straż miejska.

Kazali się spakować

Informację potwierdził nam rzecznik prasowy stołecznej straży miejskiej Jerzy Jabraszko. - Dostaliśmy zgłoszenie o rozlokowanych wokół nieczynnego bazaru kilkunastu nielegalnych stoiskach handlowych. Poleciliśmy wszystkim, by opuścili ten teren - opisuje.

Unikać tłumów, ale nie panikować

Specjaliści zalecają, by do sklepów wchodzić pojedynczo i przede wszystkim unikać tłumów oraz bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Radzą też, by zrezygnować z płatności gotówkowych i używać kart, robić przelewy bankowe.