Ogromna kolejka do autobusu rozwożącego jedzenie. Ratusz: pomocą zainteresowani są nie tylko bezdomni

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie ogromnej kolejki do autobusu Mobilnego Punktu Poradnictwa, w którym bezdomni mogą liczyć na posiłek i środki ochrony. - Od pewnego czasu zauważamy wzrost zainteresowania taką pomocą. Nie dotyczy to tylko osób bezdomnych, ale też tych, którym wcześniej wiodło się nawet nieźle - relacjonuje rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego warszawski ratusz w marcu zmodyfikował sposób pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Mobilny Punkt Poradnictwa stał się objazdowym punktem wydawania paczek żywnościowych.

Na jednej z wolskich grup na Facebooku pojawiło się we wtorek zdjęcie, które pokazuje kolejkę do takiego autobusu przy ulicy Górczewskiej, tuż obok stacji metra Księcia Janusza. Po jedzenie ustawiły się tłumy - sznur ludzi rozciągał się pomiędzy dwoma wejściami do podziemnej kolei. Wrażenie spotęgował też fakt, że osoby w kolejce zachowywały od siebie przepisowe odstępy.

Zgłaszają się nie tylko osoby bezdomne

W rozmowie z tvnwarszawa.pl rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka stwierdziła, że miasto od pewnego czasu obserwuje wzrost zainteresowania Mobilnym Punktem Poradnictwa. -W tej chwili każdego dnia wydajemy około 350 takich paczek z żywnością i produktami ochrony osobistej. Zauważmy jednak wzrost zainteresowania taką formą pomocy i co ważne, nie jest to tylko kwestia osób bezdomnych. Zainteresowane są też osoby, które wcześniej pomocy nie potrzebowały, którym wiodło się nawet nieźle, a teraz straciły pracę i znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej - przekonuje rzeczniczka urzędu miasta.

Gałecka zapewnia, że miasto jest przygotowane na dalszy wzrost liczby chętnych. - Mamy rezerwę żywnościową w Mobilnym Punkcie Poradnictwa i każdy, kto potrzebuje pomocy, na pewno ją otrzyma - deklaruje. - Niektóre osoby kierujemy też do Ośrodków Pomocy Społecznej, gdzie mogą starać się o zasiłek, jeśli są w potrzebie - dodaje.

Osiem stałych przystanków

Autobus jeździ codziennie ulicami Warszawy od godziny 8 do 15 po trasach najbardziej uczęszczanych przez bezdomnych. Ma osiem stałych przystanków, więc bezdomni wiedzą gdzie i której mają się go spodziewać. Na każdym przystanku autobus stoi od około 30 do 50 minut.

Ta akcja pomocowa jest możliwa dzięki wsparciu Banku Żywności SOS i Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego. Prowadzą go na zlecenie miasta i przy wsparciu Zarządu Transportu Miejskiego i Miejskich Zakładów Autobusowych, organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, Fortior-Fundacja Dla Wielu i Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża.

Już w marcu organizacje pozarządowe pomagające osobom w kryzysie bezdomności apelowały o przekazywanie prowiantu, który można włożyć do paczek (np. konserwy, chleb czy inne produkty nadające się do spożycia bez obróbki termicznej). Ofiarodawców mogą kontaktować się ze Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej na adres mailowy: acacko@spiis.pl. Do organizacji mogą się zgłaszać również osoby, które chciałyby być wolontariuszami w Mobilnym Punkcie Poradnictwa.

