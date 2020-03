Budowy drugiej linii metra i POW trwają. "Sytuacja może się jednak zmienić"

Jak zapowiadała w ubiegłym roku GDDKiA, planowany termin zakończenia wszystkich prac nad POW to trzeci kwartał tego roku . Nowe stacje drugiej linii metra mają być oddawane już od kwietnia . Prace mogą się jednak opóźnić ze względu na przypadki koronawirusa. W piątek rząd zadecydował o wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Ograniczona jest działalność galerii handlowych, restauracji, pubów, klubów i kasyn. Władze Warszawy ciągle podkreślają, by mieszkańcy w miarę możliwości pracowali zdalnie z domu. Od poniedziałku na dwa tygodnie nieczynne są szkoły, przedszkola i żłobki. Miasto ograniczyło też prace urzędów.

- Sytuacja jest bardzo trudna. Najmniejszy problem jest z wolskim odcinkiem metra, który ma być otwarty 4 kwietnia. Prace tam już się zakończyły, pozostaje etap odbioru. Nasi podwykonawcy podjęli decyzję o zwolnieniu części pracowników do domów. Niektórzy przyjechali z innych miast, ale są też osoby z Ukrainy czy Białorusi, które potrzebowały jechać do rodzin. Pracownicy biurowi mogą pracować zdalnie z domu. Dostajemy również informacje od biur projektowych, że ze względu na ograniczoną liczbę osób, mogą pojawić się opóźnienia w projektowaniu. To wszystko wpływa na postęp prac, ale jeszcze ich nie zatrzymaliśmy mówi Bartosz Sawicki, rzecznik Gulermak - firmy wykonującej prace.