Zginęła, niosąc meldunek. Jej ciało leżało pod gruzami przez siedem lat

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Nie wiadomo, ile razy Helena wpinała tę spinkę we włosy. Codziennie? A może tylko wtedy, gdy włosy przeszkadzały jej podczas biegu przez podwórza i skwery. Jest mała i plastikowa, niczym szczególnym się nie wyróżnia. Takich spinek przed wojną sprzedawano tysiące. Ta konkretna - przeżyła swoją właścicielkę, by po latach trafić do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.

"Spinka jak relikwia"

"Spinka do włosów świętej pamięci Heluni Jamonttównej, która zginęła w czasie Powstania Warszawskiego na Starym Mieście w 1944 roku, wrzesień. Dla mnie jest ta spinka jak relikwia. Na wypadek mojej śmierci oddać" - głosi odręczna notatka załączona do zapinki.