Logo TVN Warszawa
Warszawa
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Reporterska wędrówka po walczącej Warszawie w 36 obrazach

|
Fotoreporter na ulicy Wareckiej, sierpień 1944
Jan Ołdakowski o Godzinie "W" i miejscach pamięci
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: nieznany PSW / MPW
Gdy wybiła Godzina "W", ruszyli w miasto, by dokumentować przebieg Powstania Warszawskiego. W pierwszych dniach zrywu utrwalali towarzyszącą mu radość, w ostatnich rejestrowali głównie śmierć i zniszczenie. Zdjęcia 23 fotoreporterów, pracujących dla Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej, trafiły do albumu "Fotograf na wojnie. 36 klatek". Fotografie będzie można obejrzeć także w plenerze.

Jak zauważył wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Dariusz Gawin, w przeciwieństwie do wcześniejszych, monograficznych albumów wydanych przez muzeum, ten ma autora zbiorowego. Publikacja zawiera zdjęcia 23 fotoreporterów, którzy służyli w Referacie Fotograficznym Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. W podziemnej strukturze każdy z nich miał stanowisko Prasowego Sprawozdawcy Wojennego (PSW).

- Ta informacja ma podwójne znaczenia. Po pierwsze pokazuje, że Armia Krajowa, jak i Polskie Państwo Podziemne, były organizacjami nowoczesnymi. Ci ludzie myśleli nowocześnie o zbiorowym wysiłku, jakim było prowadzenie wojny i powstania. Starali się, żeby ten wysiłek był dokumentowany już w trakcie wydarzeń. To dowodzi wielkiej przenikliwości - mówił podczas premiery albumu "Fotograf na wojnie. 36 klatek" Dariusz Gawin.

- A jednocześnie zbiorowy charakter tego albumu to także symbol Powstania Warszawskiego jako zbiorowego wysiłku Warszawiaków i Polaków. Powstanie Warszawskie to jeden z największych aktów polskiej samoorganizacji, polskiego wysiłku zbiorowego, polskiej przyjaźni, polskiej pracy ramię w ramię. Bez tego nie było Powstania Warszawskiego, Państwa Podziemnego i Armii Krajowej - szukał szerszych kontekstów wicedyrektor muzeum.

Fotoreporter na ulicy Wareckiej, sierpień 1944
Fotoreporter na ulicy Wareckiej, sierpień 1944
Źródło zdjęcia: nieznany PSW / MPW

Prawdziwy wymyślony bohater idzie przez Warszawę

Pierwsza część książki to fotoreportaż stworzony z 36 ujęć (tyle klatek mieściło się zwykle na kliszy), które układają się w zapis reporterskiej wędrówki po walczącej Warszawie. Wyboru z puli około 700 fotografii, które przetrwały i są w kolekcji muzeum, dokonał fotoreporter Wojciech Grzędziński. - Te symboliczne 36 zdjęć opisuje powstanie w różnych jego aspektach. Chciałem pokazać nie tylko wysiłek zbrojny, ale także cierpienia cywilów, strach i inne emocje. W tych 36 obrazach jest pełen opis tego, czym było Powstanie Warszawskie - opowiadał Grzędziński. - Najważniejsze zdjęcia pokazują życie codzienne, bo na każdej wojnie cywile cierpią najbardziej - dodał.

Zdjęciom towarzyszy pierwszoosobowa narracja, którą stworzył reporter Paweł Reszka. - Kiedyś w drodze na Ukrainę rozmawialiśmy z Wojtkiem o zdjęciach z powstania. Doszliśmy do wniosku, że wojny mają coś uniwersalnego dla dziennikarzy, którzy robią ciągle to samo - muszą być bardzo blisko, muszą ryzykować swoje życie, ale przede wszystkim muszą dużo chodzić. Praca dobrego dziennikarza i fotoreportera to ciągłe łażenie - wspominał Reszka.

- Wymyśliliśmy sobie, że stworzymy fikcyjnego fotoreportera, który zrobi 36 klatek i niech to będzie zamknięte w jednym dniu. Taka wędrówka po radosnym, wyzwalanym, palącym się mieście - opowiadał o pomyśle na poprowadzenie historii. Przyznał, że nie było to zadanie łatwe. Opowieść pojedynczego reportera, fikcyjnego, ale ulepionego z doświadczeń kilkudziesięciu autentycznych sprawozdawców, musiała być wiarygodna. - Ale historycy czuwali, żebym nie zrobił żadnego fałszywego kroku - dodał Reszka.

Zdjęcia pochodzą z albumu "Fotograf na wojnie. 36 klatek"
Powstańcy i ludność cywilna przy barykadzie na skrzyżowaniu Chłodnej i Żelaznej
Powstańcy i ludność cywilna przy barykadzie na skrzyżowaniu Chłodnej i Żelaznej
Źródło zdjęcia: Stefan Antoni Koper "Nienaski", MPW
Powstańcy ze zdobytą bronią, stojący u wylotu Czackiego na Świętokrzyską
Powstańcy ze zdobytą bronią, stojący u wylotu Czackiego na Świętokrzyską
Źródło zdjęcia: Joachim Joachimczyk "Joachim", PSW [autor]
Zgromadzeni na pl. Napoleona obserwują pożar kamienicy na rogu Świętokrzyskiej i Mazowieckiej
Zgromadzeni na pl. Napoleona obserwują pożar kamienicy na rogu Świętokrzyskiej i Mazowieckiej
Źródło zdjęcia: Albert Gerlach "Hawrań", PSW [autor]
Transport pacjenta ze szpitala na rogu Świętokrzyskiej i Jasnej do nowej lokalizacji przy Zgody 11
Transport pacjenta ze szpitala na rogu Świętokrzyskiej i Jasnej do nowej lokalizacji przy Zgody 11
Źródło zdjęcia: "Topór I" / MPW
Powstańcy niosący ulicą Tamka pojemniki z pociskami do granatnika przeciwpancernego PIAT i zwinięty spadochron
Powstańcy niosący ulicą Tamka pojemniki z pociskami do granatnika przeciwpancernego PIAT i zwinięty spadochron
Źródło zdjęcia: nieznany PSW / MPW
Przygotowania do pogrzebu ofiar bombardowania filharmonii na skwerze przy Jasnej 1
Przygotowania do pogrzebu ofiar bombardowania filharmonii na skwerze przy Jasnej 1
Źródło zdjęcia: Joachim Joachimczyk "Joachim", MPW
Dzieci oglądające przedstawienie teatrzyku kukiełkowego na podwórzu kamienicy przy Konopczyńskiego
Dzieci oglądające przedstawienie teatrzyku kukiełkowego na podwórzu kamienicy przy Konopczyńskiego
Źródło zdjęcia: Joachim Joachimczyk "Joachim" / MPW
Powstańcy i pracownik Wodociągów przy włazie na ul. Nowy Świat 53
Powstańcy i pracownik Wodociągów przy włazie na ul. Nowy Świat 53
Źródło zdjęcia: Joachim Joachimczyk "Joachim", MPW

Najpierw podtrzymać na duchu, potem zdokumentować śmierć

Druga część albumu ma charakter katalogu zawierającego ponad 150 fotografii PSW, którym towarzyszą cytaty z gazet powstańczych, plakaty czy znaczki prasowe. Podzielono ją na dwa rozdziały zatytułowane Informacja i Propaganda. - Dziś odbieramy pojęcie propagandy pejoratywnie, wtedy miało inne znaczenie. Nie było postrzegane jako manipulacja, ale jako podtrzymywanie wiary w zwycięstwo - zauważyła Katarzyna Utracka, historyczka z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Tak też zadaniowano sprawozdawców, przynajmniej na początku. - Głównym tematem w pierwszych dniach były zwycięstwa powstańcze. Bardzo chętnie fotografowano zrzuty alianckie i zdobycze, działalność służb pomocniczych, pojawiali się bohaterowie, konkretni żołnierze. Był nacisk na pokazywanie tego, co ucieszy Warszawiaków, podtrzyma ich na duchu - opisywała historyczka.

Doprecyzowała, że Prasowych Sprawozdawców Wojennych było 45, w tym co najmniej cztery kobiety (kilku pseudonimów do dziś nie rozszyfrowano, więc nie można wykluczyć, że było ich więcej). Wśród PSW byli fotografujący, piszący, ale też tacy, którzy potrafili połączyć oba te zadania. - Materiały ukazywały się w prasie powstańczej, najczęściej w dodatku ilustrowanym do Biuletynu Informacyjnego, albo były rozlepiane na murach - wyjaśniała dr Utracka.

- Ludzie czekali na te gazety. W czasie powstania było 130 różnych tytułów, a Biuletyn Informacyjny wychodził w 25 tysiącach egzemplarzy codziennie - wtrącił Reszka.

Spójrzmy na ten entuzjazm. Stefan Antoni Koper "Nienaski" sfotografował 4 lub 5 sierpnia barykadę na skrzyżowaniu Chłodnej i Żelaznej. Humor dopisuje ferajnie. Ktoś trzyma portret generalnego gubernatora Hansa Franka. Został patronem barykady. 23 sierpnia, ulica Czackiego. Na fotografii Joachima Joachimczyka "Joachima" grupa powstańców ze zdobycznym niemieckim karabinem maszynowym. Kadr z połowy sierpnia, autor nieznany PSW. Kamienica przy Tamce udekorowana polskimi flagami. Powstańcy targają pojemniki z pociskami do granatnika i zwinięty spadochron.

- Z czasem dobrych wiadomości brakowało, a sprawozdawcy dostali wolną rękę: idźcie, dokumentujcie. Robią zdjęcia nie tylko po to, żeby się ukazywały w prasie, ale żeby został ślad po powstaniu. Z tą świadomością wchodzą tam, gdzie jest śmierć i zniszczenie. Tej Warszawy, którą fotografują, zaraz nie będzie, to ostatnie spojrzenie na miasto - opowiadała Utracka.

Ocalił 400 odbitek, przekazał je do muzeum

W zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się około 700 zdjęć autorstwa Państwowych Sprawozdawców Wojennych, z czego około 400 odbitek podarował Edward Koczywąs, powstaniec z batalionu Kiliński. Wyniósł je pod koniec powstania ze zniszczonego archiwum Biura Informacji i Propagandy przy Szpitalnej 8, gdzie mieszkał. Można go uznać za cichego bohatera tej publikacji.

Albumowi "Fotograf na wojnie. 36 klatek" towarzyszy wystawa w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich, czyli na ogrodzeniu wzdłuż Alej Ujazdowskich. Rozpoczyna się w piątek, 31 lipca.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
11 min
pc
Rozwój Plus zarejestrowany. "Niech koledzy z PiS się doktoryzują ze statutu, nas to nie obchodzi"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
HistoriaHistoria WarszawyPowstanie Warszawskie
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Funkcjonariusze rozbili ogniwo grupy działającej metodą "na policjanta"
Przekonywał, że jest obserwowana przez grupę przestępczą
Mokotów
Aleje Jerozolimskie - remont torowiska
Tramwaje wracają na Grójecką i w Aleje Jerozolimskie. Jest termin
Śródmieście
Aga Zaryan
"Umiera piękno". Muzyczna opowieść o Powstaniu Warszawskim
Wola
Obrażali nastoletniego Ukraińca w pociągu
Obrażali nastoletniego Ukraińca. Pasażerowie i kierownik pociągu stanęli w jego obronie
Okolice
Policja zatrzymała 63-latka
"Ta osoba nienawidzi Ukraińców". Wygrażał sąsiadowi, został zatrzymany
Okolice
Wanda Traczyk-Stawska
Wanda Traczyk-Stawska z poruszającym apelem do mieszkańców Warszawy
Śródmieście
25-latkowi grozi dożywocie
Wynajmował pokój 25-latkowi, doszło do sprzeczki o drobną kwotę. Właściciel nie żyje
Okolice
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Dwóch skazanych z Łukaszem Żakiem trafiło do aresztu. Trzeciego szuka policja
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Chyliny
Wiózł pacjentów na dializy. Zginęły trzy osoby. Zarzuty
Okolice
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Potrącił 17-latka, notorycznie łamał przepisy. Sąd stracił cierpliwość
Klaudia Kamieniarz
Wypadek motocyklisty we Włochach
Motocyklista zderzył się z autem. Trafił do szpitala
Włochy
Dorota Rabczewska - Doda
Prokuratura zdecydowała w sprawie Dody
Śródmieście
Umywalka nablatowa czy wpuszczana? Co wybrać do łazienki
Umywalka nablatowa czy wpuszczana? Co wybrać do łazienki
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Katastrofa samolotu na Bemowie
Skręcił w lewo i zaczął spadać. Raport po katastrofie awionetki
Klaudia Kamieniarz
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Agenci CBA weszli do sześciu szpitali. Szukali dowodów na ustawianie przetargów
Okolice
W studzience znaleźli plecak pełen narkotyków
W studzience kanalizacyjnej znaleźli plecak pełen narkotyków
Praga Północ
Warszawa wieżowce (PLUS)
Nowe "city"? Ekspert wskazuje lokalizację
Dariusz Gałązka
Prysznic - zdjęcie poglądowe
Niemal 400 budynków straci dostęp do ciepłej wody. Remonty w trzech dzielnicach
Mokotów
Zatrzymanie i zarzuty dla dwóch sprawców pobicia prokuratora w Radomiu (zdjęcie ilustracyjne)
Prokurator stanął w obronie zaatakowanej pary, został brutalnie pobity
Radom
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Krzyż papieski spłonął. Prokuratura podaje przyczynę pożaru
Mokotów
Siedziba Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej
Kiedyś leczyli tu zwierzęta. Teraz będzie królować muzyka
Piotr Bakalarski
Zaatakował maczetą sąsiadów (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalny atak na małżeństwo, kobieta niemal straciła rękę. Napastnik uciekł
Radom
Śmiertelny wypadek pod Legionowem (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzył się z autem osobowym, motocyklista nie żyje
Okolice
Koniec prac przy Moście Poniatowskiego
Drogowcy kończą prace przy Moście Poniatowskiego
Śródmieście
"Odbierak" i "werbownik" zatrzymani przez wilanowskich policjantów
16-latek odebrał pieniądze, zwerbował go 18-latek
Wilanów
Kradziona Toyota i zatrzymanie kierowcy na autostradzie
Ustalili, gdzie jedzie skradzione w Niemczech auto. Zatrzymanie na A2
Okolice
Policja bada sprawę postrzelenia 41-latka
Strzelał z jadącego auta, trafił mężczyznę. Tłumaczy, że "przypadkiem"
Okolice
Radom
Dokumenty nie dotarły, referendum nie będzie
Radom
Policjanci znaleźli narkotyki i zatrzymali 32-latka
Podwórze pod specjalnym nadzorem
Praga Północ
Komunikacja miejska w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
Specjalne linie, zmiany w rozkładach, objazdy
Komunikacja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki