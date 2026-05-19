Wola

Fontannę i taras zastąpił blaszany pawilon. Idzie do rozbiórki

Wybudowany w latach 90. pawilon w Alei "Solidarności" na Muranowie zostanie zrównany z ziemią. Budynek, który powstał na dawnym socrealistycznym tarasie z fontanną, ustąpi miejsca zieleni. Po uratowaniu historycznych figur żab dzielnica szykuje się do pełnej metamorfozy tego terenu.

Od wielu lat pawilon wybudowany w latach 90. przy Alei "Solidarności" 86 w sąsiedztwie skweru Bohdana Lacherta i wolskiego ratusza mieścił wewnątrz supermarket znanej sieci. Ci, którzy chcieli wybrać się tam na zakupy, będą musieli znaleźć inny sklep w pobliżu.

- Budynek, w którym był sklep, stoi w tym miejscu około 30 lat. Pod koniec 30-letniego okresu dzierżawy terenu właściciel pawilonu zwrócił się o jej przedłużenie na czas nieokreślony. Miasto stołeczne Warszawa nie zgodziło się i wymówiło mu umowę. Właśnie trwa wyprowadzka - przekazał nam Marcin Jakubik, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Wola.

Ocalały tylko cztery żaby

Wątpliwej urody blaszany pawilon został postawiony w miejscu socrealistycznego tarasu z fontanną projektu wspomnianego Bohdana Lacherta - głównego projektanta założenia urbanistycznego dzielnicy Muranów powstałej tuż po wojnie na gruzach getta.

Po rozebranym tarasie i fontannie zostały tylko figury żab. Dwie "zamieszkały" w pawilonie, a dwie "przysiadły" przed Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na ulicy Nowolipie 25B.

Na pomysł przywrócenia mieszkańcom żabek wpadł mieszkaniec Muranowa Rafał Kowalczyk, który zgłosił projekt do budżetu obywatelskiego pod nazwą "Zwróćmy fontannę muranowskim żabkom". Jako nowe lokum dla kamiennych płazów wskazał starą i zaniedbaną fontannę na osiedlu pomiędzy Aleją "Solidarności" a Nowolipiem.

W 2023 roku udało się ten pomysł zrealizować. Fontannę odrestaurowano, a cztery żaby z dawnego tarasu znów cieszą oko mieszkańców Muranowa.

Nie będzie nowej zabudowy

W związku z wyprowadzką sklepu w wolskim ratuszu dopytujemy, co dalej. Wiadomo na pewno, że dni koszmarnego pawilonu są już policzone.

- Budynek po sklepie zostanie rozebrany po wydaniu nieruchomości przez właściciela, co ma nastąpić po rozliczeniu nakładów. Mamy w budżecie miejskim zabezpieczone środki na ten cel - wyjaśnia nam burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.

Precyzuje, że w miejscu, gdzie znajduje się budynek, obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego dla Muranowa Zachodniego.

- Plan zakłada zieleń urządzoną, nie dopuszcza natomiast zabudowy. Planujemy w tym miejscu i jego sąsiedztwie rewitalizację Skweru Lacherta. Nasz Wolski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami przy współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego wkrótce ogłosi konkurs architektoniczny na zagospodarowanie tego terenu. Po jego rozstrzygnięciu będziemy mogli precyzyjnie powiedzieć, co powstanie - tłumaczy Strzałkowski.

Podkreśla też, że wolski ratusz chciałby, aby to miejsce nawiązywało do jego historycznego wyglądu zaprojektowanego przez profesora Lacherta.

Dariusz Gałązka
