Wola Dom Zły. Wyrok i decyzja. Kto pochowa ofiarę po 900 dniach? Klaudia Ziółkowska |

Cztery ciała w kamienicy przy ul. Grzybowskiej. Wyrok Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KSP

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Sprawa wyszła na jaw w kwietniu 2024 roku, kiedy w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej 71 na warszawskiej Woli odnaleziono ciała czterech mężczyzn. Pustostan zamieszkiwały osoby w kryzysie bezdomności. Według ustaleń śledczych do dwóch zabójstw doszło na tle konfliktów między mieszkańcami budynku. Jeden z mężczyzn popełnił samobójstwo.

Oskarżeni

Na ławie oskarżonych zasiedli 34-letni Andrij S., obywatel Ukrainy, oraz 36-letni Ion B., obywatel Mołdawii. Obaj mieszkali na Grzybowskiej.

Pierwszy odpowiadał za zabójstwa Romana Z. i Bartosza P., drugi za współudział w zabójstwie Romana Z. Andrij S. przyznał się do zarzucanych mu czynów, Ion B. nie przyznał się do winy.

16 listopada przed Sądem Okręgowym w Warszawie wygłoszono mowy końcowe. Prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa domagała się dla obu oskarżonych kar dożywotniego pozbawienia wolności, a dla Andrija S. dodatkowo 25 lat więzienia za drugie zabójstwo. Obrona wnosiła o uniewinnienie.

Zabójstwa na Woli Zabójstwo na Woli Źródło zdjęcia: KSP Zabójstwo na Woli Źródło zdjęcia: KSP Zabójstwo na Woli Źródło zdjęcia: KSP Zabójstwo na Woli Źródło zdjęcia: KSP Zabójstwo na Woli Źródło zdjęcia: KSP

Wyrok

W czwartek, 26 listopada, Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok. Andrij S. został skazany na karę łączną 30 lat pozbawienia wolności, a Ion B. na 15 lat więzienia.

Sąd uznał, że obaj mężczyźni, "działając wspólnie i w porozumieniu oraz z zamiarem bezpośrednim", dopuścili się zabójstwa Romana Z. Do zbrodni doszło między 1 lutego a 1 marca 2024 r. Inaczej niż prokuratura, sąd ocenił natomiast czyn popełniony na szkodę Bartosza P. Andrij S. nie został skazany za jego zabójstwo, lecz za spowodowanie obrażeń ciała skutkujących "naruszeniem czynności narządu ciała lub rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż siedem dni". Za ten czyn sąd wymierzył mu karę pięciu lat pozbawienia wolności.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Marcin Kosowski mówił między innymi o relacjach między mieszkańcami pustostanu, motywach zbrodni oraz wyjątkowej brutalności sprawcy. Jak wskazał, między Andrijem S. a Romanem Z. (jednym z zabitych) dochodziło do konfliktów na tle finansowym i osobistym. Mężczyźni wspólnie spożywali alkohol, a przedmiotem ich sporów były m.in. pieniądze oraz relacje z kobietą. O skali przemocy świadczyło przywołane przez sędziego zjawisko tzw. nadzabijania, polegające na zadawaniu ciosów, pomimo świadomości, że ofiara nie żyje.

Sędzia podkreślił, że kara jest adekwatna do okoliczności działania oskarżonego Andrija S.

Wyjaśnił również, dlaczego sąd zmienił kwalifikację prawną czynu dotyczącego Bartosza P. Ze względu na zaawansowany stan rozkładu zwłok biegły nie był w stanie ustalić przyczyny śmierci mężczyzny. Sąd nie mógł więc przypisać Andrijowi S. odpowiedzialności za jego śmierć, opierając się jedynie na prawdopodobieństwie. Nie miał natomiast wątpliwości, że oskarżony dotkliwie pobił mężczyznę.

W przypadku Iona B. o niższym wymiarze kary zdecydowała jego mniej aktywna, podporządkowana rola w zbrodni. Zdaniem sądu nie zmienia to jednak faktu, że świadomie i z zamiarem bezpośrednim uczestniczył w zabójstwie Romana Z.

Wyrok nie jest prawomocny.

Apelacja?

Prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa, która osobiście uczestniczyła w czynnościach na miejscu znalezienia zwłok, przyznała po ogłoszeniu wyroku, że była to jedna z najbardziej wstrząsających spraw w jej dotychczasowej karierze zawodowej. Podkreśliła jednak, że mimo wyjątkowo trudnego charakteru śledztwa udało się ustalić okoliczności i przyczyny śmierci wszystkich czterech mężczyzn, których ciała odnaleziono w pustostanie.

Prokurator zapowiedziała, że przed podjęciem decyzji o ewentualnej apelacji zapozna się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.

Kto pochowa ofiarę?

To nie koniec sprawy zbrodni przy Grzybowskiej

Dzisiejszy wyrok nie zamyka jednak sprawy zabójstw w warszawskim pustostanie. Przed sądem ma stanąć jeszcze jeden obywatel Ukrainy - Ivan R. Mężczyzna ukrywał się przed śledczymi. W listopadzie 2024 r. prokuratura poinformowała o poszukiwaniach go listem gończym. Wydano za nim również Europejski Nakaz Aresztowania. Został zatrzymany w maju 2025 r. na terenie Niemiec.

To właśnie Ivan R. miał doprowadzić do śmierci mężczyzny z Ukrainy, który do dziś nie został pochowany - jak poinformowała prokurator, jego pochówkiem zajmie się państwo polskie. W sprawie Ivana R. sporządzono już akt oskarżenia.