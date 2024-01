Masażer do stóp, dywan, namiot, pierścionek elektroniczny... Co jeszcze zgubili warszawiacy?

10,7 tysiąca rzeczy trafiło w 2023 roku do stołecznego Biura Rzeczy Znalezionych. To o 1,3 tysiąca więcej niż rok wcześniej. Warszawiacy gubią głównie dokumenty, telefony, zegarki i elektronikę. Jednak pojawiło się też kilka nietypowych przedmiotów.

Nietypowe zguby

Najbardziej nietypowe zguby, które trafiły na Dzielną to: masażer do stóp, namiot, dywan, klarnet, skrzypce, gitara, mikrofon, drążek - asystent tańca, plecak ratowniczy, pierścionek elektroniczny, oraz dron.

Pracownicy biura poszukują właścicieli przedmiotów i starają się ich zidentyfikować. Dzwonią pod numery telefonów, znajdujące się na wizytówkach pozostawionych w teczkach i dokumentach oraz ostatnio wybierane numery w znalezionych telefonach lub kontaktują się z nimi drogą mailową (o ile jest to możliwe i urządzenie nie zostało zablokowane). W przypadku zablokowanych telefonów informacja przekazywana jest do właściwego operatora. Spośród rzeczy znalezionych, które nie zawierają dokumentów lub jakichkolwiek danych kontaktowych, do właścicieli wraca rocznie około 14 procent rzeczy.