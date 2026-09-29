Wola Była wiceprezydentka Warszawy ma nową pracę Dariusz Gałązka |

Rafał Trzaskowski o dymisji wiceprezydentek Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Jak poinformowało we wtorek Narodowe Centrum Kultury, 6 października Aldona Machnowska-Góra dołączy do zespołu kierownictwa instytucji, obejmując stanowisko zastępczyni dyrektora.

"Będzie odpowiadać za pion programowy instytucji - w tym działalność galeryjną, programy edukacji kulturowej, rozwój wydarzeń cyklicznych i inne wydarzenia - a także za kluczowe działania strategiczne w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz dostępności" - czytamy w komunikacie NCK.

Na stanowisku zastąpi Michała Kosiorka, który w ostatnich dniach objął funkcję zastępcy dyrektora ds. historii w przestrzeni publicznej w Instytucie Pileckiego.

Pogrążyła ją afera w Szpitalu Południowym

Przez ostatnie osiem lat Aldona Machnowska-Góra zajmowała najwyższe stanowiska pionu kultury w stołecznym ratuszu.

W 2018 roku Rafał Trzaskowski utworzył dla Machnowskiej-Góry stanowisko dyrektorki koordynatorki ds. kultury. Nadzorowała Biuro Kultury będąc quasi-wiceprezydentką (zgodnie z prawem prezydent miasta może mieć maksymalnie czterech zastępców).

Pełnoprawną wiceprezydentką została w 2020 roku po przetasowaniach wynikających z odejścia Pawła Rabieja. Pozostało przy niej Biuro Kultury. Trzaskowski dołożył jej nadzór nad polityką społeczną oraz mieszkalnictwem.

Stanowisko utraciła na początku lipca tego roku w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Pogrążyło ją zasiadanie w radzie nadzorczej placówki. Trudno doszukać się innych jej związków z tą aferą. Razem z nią ze stanowiskiem pożegnała się nadzorująca sektor ochrony zdrowia w ratuszu Renata Kaznowska.

W swoim oświadczeniu opublikowanym po ogłoszeniu dymisji napisała: "Sprawa Szpitala Południowego jest szokująca, także dla mnie. Nie mam poczucia winy, ale mam poczucie odpowiedzialności".

- Decyzje prezydenta Warszawy to były takie łatwe decyzje, bo łatwo jest po prostu pozbyć się kobiet i uznać, że sprawa jest wyczyszczona - mówiła dwa miesiące po dymisji w wywiadzie udzielonym Radiu dla Ciebie.

Od ponad 25 lat w trzecim sektorze i kulturze

Aldona Machnowska-Góra z wykształcenia jest filolożką klasyczną, od ponad 25 lat zawodowo związana z trzecim sektorem i kulturą. Od końca lat 90. zasiadała w zarządach kilku warszawskich teatrów, m.in. Teatru Konsekwentnego, Teatru WARSawy, Teatru Studio. W latach 2006-2014 była członkinią prezydium i przewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w stołecznym ratuszu.