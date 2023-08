Znany aktor odpowie za prowadzenie auta pod wpływem marihuany. Wiadomo, kiedy rozpocznie się proces

Śledczy zarzucają znanemu aktorowi Antoniemu K. prowadzenie samochodu pod wpływem marihuany. W październiku K. stanie przed sądem. Grozi mu nawet do dwóch lat więzienia. Aktor po zatrzymaniu przez policję tłumaczył, że 15 godzin wcześniej zażył leki na bazie marihuany medycznej, "w oparciu o zalecenia lekarzy".

Akt oskarżenia przeciwko Antoniemu K. prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli pod koniec maja. Aktor oskarżony został w nim o prowadzenie samochodu osobowego pod wpływem substancji psychotropowej - delta-9-tetrahydrokannabinolu (marihuany)

- Opinia toksykologiczna, uzyskana w toku postępowania przygotowawczego na zlecenie prokuratury, jednoznacznie potwierdza, że w momencie kierowania pojazdem oskarżony był pod wpływem delta-9-tetrahydrokannabinolu, co można porównać do stanu nietrzeźwości wywołanego spożyciem alkoholu - wyjaśniał prokurator Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Co grozi Antoniemu K.?

Znanemu aktorowi grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do dwóch lat więzienia, a także obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy lata.

- Dodatkowo, w razie skazania, na Antoniego K. nałożony zostanie obowiązek zapłaty świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych - dodał prokurator Szymon Banna.

Jechał spotkać się z synkiem

Sam aktor do zdarzenia odniósł się w oświadczeniu, które niedługo po zatrzymaniu opublikował na Instagramie. "Do zatrzymania doszło około godz. 16 przy ul. Karolkowej 16, zaraz po tym jak wyjechałem z mojego mieszkania do Asi (Joanny Opozdy, byłej żony K. – przyp. PAP), aby spotkać się z synkiem" - napisał w nim.