Spotkanie prezydentów z powstańcami w Muzeum Powstania Warszawskiego

"Stanęliście do powstania, bo była w was miłość i przyjaźń"

- Hasło obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego brzmi "Miłość istnieje zawsze". Wy, powstańcy warszawscy, 79 lat temu stanęliście do powstania, bo była was miłość i przyjaźń. Miłość do rodzinnego miasta Warszawy, miłość do ojczyzny. Łączyła was przyjaźń z waszymi kolegami i koleżankami, z którymi ramię w ramię stanęliście do boju, bo chcieliście wolności i dla nich, i dla siebie - powiedział dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.